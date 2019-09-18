【全民造星ll】強尼單飛主持　不怕香港局勢影響收視：人總會好奇

全城矚目ViuTV大型選秀節目《全民造星ll》一切準備就緒將於9月30日進行首播，屆時必受注目。上屆《全民造星》由強尼（許博文）、黃心美及陳俞希擔任主持，但今屆只有強尼一人擔大旗主持大局，被問到公司為何有這決定？強尼今日出席電影《二次人生》探班時，接受《香港01》訪問時說：「自己真係唔知，但決賽就一向都係自己做，其實我都聽過一個講法，話想着重喺比賽個度，今屆係第二季，可能到第三季唔見我呢。」

強尼坦言不擔心香港近來局勢影響收視，認為人總會收看一些娛樂性重的節目。（梁碧玲攝）

得番一個人做主持會否感吃力？強尼直言：「又唔會，其實已經知個模式係點做，知啲位點做，已經經歷過一次，其實整個團隊都熟，不過今次係多咗意見可以交流，其實有多兩個主持係會多啲效果，但明白今年嘅取向有變。」強尼續說：「其實第一Round我嘅膀胱承受好大壓力，因為第一Round有一百個參賽者，每個參賽者有分半鐘表演，成個流程我只有分半鐘去廁所，第一Round用咗21個鐘完成。」

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強尼為第二季《全民造星ll》擔任選秀主持。（梁碧玲攝）

（怕唔怕呢個時勢播影響收視？）強尼坦言：「自己就冇擔心過，因為本身已經有一班觀眾，相信有啲人會好奇第二季會點搞呢，反而我覺得呢段時間啲人會搵一啲嘢去輕鬆，因為件事會好漫長，咁其實人都需要有部份生活，咁所以屬正常，如果你問我，我都會搵返一啲娛樂性重啲嘅嘢去睇，之前可能會少啲，因為你會慢慢發覺人生都要平衡，咁所以都係講天時地利人和。」

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