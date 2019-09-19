【多圖】台女星張艾亞上節目上衣滑落　吳宗憲視角長期錯焦點

近日播出的台灣節目《綜藝大熱門》，由一班藝人介紹自己的代言產品，輪到女星張艾亞，卻令主持人吳宗憲及Lulu大為緊張，原來張艾亞的上衣不大合身，不停向下滑落，而節目出街時要後期加上心心圖案，但由於次數過多，仍然有漏網之魚，令節目大大增加了可觀性。

台灣節目《綜藝玩很大》出現香艷畫面，女星張艾亞的上衣多次滑落。（Youtube影片截圖）

台灣女星張艾亞在上節目《綜藝大熱門》時，卻出現了又驚險又香艷的畫面，當天張艾亞穿了一件金色的低胸洋裝，主持人吳宗憲已多次開玩笑說因為張艾亞的衣著，令觀眾「有點失焦」。當張艾亞介紹自己代言的面膜時，上衣開始向下滑落，令吳宗憲及Lulu要不停留意著她的胸口，怕畫面出不了街。

張艾亞驚險畫面：

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事實證明吳宗憲的擔心有道理，之後節目播出，張艾亞的左胸位置，多次要用心心圖案遮蓋，而她亦不停拉著上衣，避免失手走光。之後Lulu更忍不住出手幫張艾亞拉好襯衣，此時吳宗憲搞笑地說「有些事情妳交代我(去做)」，當然他純粹是做效果。不過由於張艾亞上衣滑落次數太多，有些畫面沒有打上心心，原來她只是不慎露出黑色胸圍，但加上心心圖案，卻反而令觀眾想入非非。

張艾亞日常靚相：