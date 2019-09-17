【超驚嚇】日本無頭靈異照瘋傳　無P圖原相被網民識破　

陳奕迅、舒淇主演的港產鬼片《幽靈人間》，故事圍繞住一隻無頭鬼發生，片中黃秋生被電車撞甩頭，無頭軀體在電車路尋失頭顱，成為港人的集體驚嚇回憶。日本近日流傳一張無頭鬼的照片，驟眼睇確是嚇親不少細膽網民，但有醒目網民憑住一個破綻識破無頭鬼真身，下文為大家揭開當中的秘密。

港產恐怖片《幽靈人間》，故事圍繞一隻無頭鬼。（Youtube影片截圖）

日本網民在討論區分享一張「無頭鬼」照片，令不少網民大嚇一跳，但知道真相後，卻是得啖笑。話說有網民聲稱自己跟同事在工地休息，卻在轉頭一瞬間，他的同事頭部憑空消失，即時嚇到他腳軟，莫非他的同事遇上不幸意外？這張靈異照片在網上瘋傳，直至有網民憑住一點小破綻，識破無頭鬼的真相。

黃秋生在《幽靈人間》飾演無頭鬼。（Youtube影片截圖）

無頭鬼不時在鬼片登場，好驚驚！（Youtube影片截圖）

網上瘋傳的無頭相片，被網民憑工作服識破真相。（網上圖片）

網民無頭圖片回應：

+ 7 + 6 + 5

網民指出相中的無頭鬼，衣服腰間位置裝有小風扇，所以這是一件降溫空調服，原理是將衣服內的空氣產生對流，帶走熱氣，衣服內亦變得涼快，而該名穿上降溫服的技工，估計是連頭一起縮入衣服內嘆冷氣，才會有這一個又驚嚇又搞笑的誤會。