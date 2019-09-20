具惠善入院近一個月今晨終出院　粉絲憂借化妝掩病容

具惠善與安宰賢的離婚風波鬧翻天，一個月後仍未有解決。上月尾，具惠善在IG公開自己因切除囊腫手術入院的照片，令粉絲擔心不已。不過幸好今天（20日）終於傳來具惠善出院的好消息，而她亦即時更新IG向粉絲報平安。

由於具惠善一直有情緒病的問題，因此與安宰賢爆出離婚後，粉絲都非常擔心她的健康。上月31日，具惠善突然在IG上傳入院的照片，並宣布缺席《首爾國際短篇電影節》，令粉絲非常擔心。幸好具惠善只是因切除囊腫而入院，並不是婚姻破裂而要住院。一直少有更新自己狀況的具惠善，昨天曾一度更新，表示自己仍未出院，正在醫院看書休息，吊着鹽水的模樣令粉絲心痛。

具惠善今早在IG公開終於出院的消息。（IG/@@kookoo900截圖）

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不過今早具惠善終於再度更新IG，正式向粉絲宣布出院的好消息。她寫道「出院了！多謝你們擔心我。」，附上一張化好全妝的自拍照，希望消除粉絲的憂慮。見到具惠善入院近一個月後，終於康復出院，不少粉絲都紛紛留言為她打氣。可是亦有部份粉絲表示擔心具惠善，表示正常入院做手術不至於要住院近一個月，總感覺具惠善利用化妝遮掩臉上的病容和憔悴。

昨天具惠善表示自己仍在留醫，令粉絲非常擔心。（IG/@@kookoo900截圖）