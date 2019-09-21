【多圖】學生女神搭捷運回眸照瘋傳　網民讚仙氣求偶遇

近日一張美少女乘搭捷運的照片在網上瘋傳，淡妝甜笑，配上盡顯玲瓏曲線的貼身裙，令不少網民瞬間戀愛了，更紛紛表示希望能跟她遇上。原來相中美女，是在電影《我的少女時代》飾演校花陶敏敏，被譽為台灣學生女神的簡廷芮，當天是陪媽媽去街，而她其實不止一次在捷運被捕獲，每次也成為網上話題。

電影《我的少女時代》，簡廷芮飾演校花陶敏敏。（劇照）

台灣女星簡廷芮，曾於2015年電影《我的少女時代》演出校花陶敏敏一角，雖然不是女主角，但清純氣質，帶點鄰家女孩的味道，當時比起女主角宋芸樺更加搶鏡，近年多參加拍攝綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，最讓人意想不到，是她不時素顏，穿上簡約衣著乘搭捷運，每次也被網民大讚仙氣女神，更希望能跟她偶遇。

簡廷芮每次乘搭捷運，也會做成網上熱話。（簡廷芮IG圖片）

簡廷芮仙氣靚相：

+ 18 + 17 + 16

簡廷芮平日酷愛做gym，身材修長結實，而且擁有渾圓蜜桃臀，近日她乘搭捷運，再次給網民帶來驚喜，當天她穿上貼身高衩長裙，在捷運士林站的扶手電梯上回眸，不但顏值爆燈，還展示出修長美腿，稍稍看到小蠻腰，讓不少網民讚不絕口。原來當天簡廷芮跟媽媽一起乘搭捷運，而該照片是媽媽視角拍成，想不到令網民瞬間墮入愛河，本地網民若然到台北旅遊，要留意下會否遇上女神。

簡廷芮近日乘搭捷運，貼身裙盡顯玲瓏身材。（簡廷芮IG圖片）

簡廷芮性感美圖：

+ 13 + 12 + 11

簡廷芮不時搭乘捷運，生活貼地。（簡廷芮IG圖片）

簡廷芮被網民大讚有仙氣，成為宅男女神。（簡廷芮IG圖片）