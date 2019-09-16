【超勵志】日本第一軟飯王　嫌生活太清閒整容填補空虛

傳統價值觀「吃軟飯」總會給人歧視，但若然有35萬港元一個月，相信很多人也會甘之如飴。日本節目訪問了一位吃軟飯專家艾倫，他26年的人生從未工作過，一直靠金主付費，過著奢華生活，甚至普通一餐飯也吃了近8千元港幣，看過他本人外貌，卻令人嘖嘖稱奇，究竟他憑什麼可以成為日本第一軟飯王，下文為大家揭開他的過人之長。

艾倫其中一位金主羅莉，是一位無所事事的富二代。（Youtube影片截圖）

艾倫在日本節目講述自己吃軟飯的生活，令在場明星嘉賓嘩嘩聲。（艾倫IG圖片）

艾倫在日本之所以為人熟悉，皆因他花了600多萬港元整容，早年傳出他是一名富二代，而在節目上他終於自爆，他的整容費用及生活使費，背後也有金主支持，而他為怕失去大水喉，所以他會分散投資，長期有5、6位金主，雖然他沒有工作，卻可以月花35萬港元，而且這些只是生活費，出外旅行及整容費用則是另外計算，他表示早有自覺這種生活不會長久，但7、8年過去了，他每天只是陪金主行街high tea，已能過上富豪生活。

艾倫26歲的人生從未試過工作，閒時只是行街購物。（艾倫IG圖片）

艾倫日常奢華生活：

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有別於日本的牛郎，艾倫聲稱自己從未跟金主發生肉體關係，只是對方太多錢，花400年也用不完，在他身上只是買得快樂，平日陪金主行街購物吃飯，也由於生活太清閒，他經常會去整容，艾倫表示由最初想要保持永久美麗，當上行走的大衛像，到現在卻變得相當迷茫，他為填補空虛有時會出國豪賭，每次也是7、80萬港元，令在場的嘉賓嘩然。

艾倫每日擔驚受怕，恐怕奢華生活有一天完結。（艾倫IG圖片）

軟飯王艾倫私生活大揭秘：

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另一方面，艾倫說自己是不會為別人花一毛錢，他認為使錢在別人身上，對方開心但對他沒有好處。主持人問他如果有些場合，要開香檳慶祝，他不想付錢怎麼辦？艾倫理直氣壯說帶個會付香檳錢的朋友一起去，而且他出去玩，朋友都會付錢，也不會有AA制的情況。不過他表示其實每日充滿危機感，奢華的生活總有一天會結束，所以他買下名貴皮草衣物，都不會拆牌子，若然失去了金主照顧，他會變賣皮草生活，但他始終未有想過工作，確是非常人能及。