【中餐廳3】黃曉明「王子病」再升級？　室內戴黑超被網友嘲扮嘢

最近因為在真人騷節目《中餐廳3》，其言行舉止被指過度霸道被網友懷疑患有「中年王子病」的黃曉明。在最新一集節目中他戴著太陽眼鏡在室內活動，這個舉動被指其王子病變本加厲，演霸道總裁演上癮了，一時之間又成為網上熱話引來許多網友討論。

黃曉明因為《中餐廳3》》成為多次的熱搜人物。（《中餐廳3》微博圖片）

有睇《中餐廳3》的觀眾都知道，黃曉明在該節目中擔任店長一職，未知他是否有感自己是一店之長的關係，在同員工（秦海璐﹑楊紫﹑王俊凱﹑林述巍）討論事情的時候，他通常都是「一言堂」，幾乎都是不聽取他人意見，而是自己作主指令他人該怎麼做，當中就講了這一些說話：「我不要你覺得，我要我覺得」﹑「聽我的好不好，一個人說的算，這個事情不需要討論」等，因此網友認為他態度過分囂張自信，懷疑他患有「中年王子病」，一直對他責罵。

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黃曉明因為態度過分囂張被網友指疑患有「中年王子病」。（微博圖片）

黃曉明戴太陽眼鏡全因為患有「角膜炎」

雖然事後黃曉明有解釋直言自己的性格就是單純而已，沒有太多的惡意，但網友們亦似乎唔收貨，仍然覺得他擺脫不了霸道總裁的人設，已經演上癮了。沒想到在最新一集節目中，他因為在室內戴太陽眼鏡工作又被嘲諷王子病變本加厲了，非常裝模作樣。其實背後隱藏了一個可憐的原因的。

事實上在今集節目中，黃曉明一開始是冇戴太陽眼鏡的，但時不時就眼見他觸碰眼睛又滴上疑是眼藥水的東西，應該是眼睛出了問題。之後他就一直戴著太陽眼鏡活動，連室內亦繼續戴上無一刻是除掉的。繼而因為固有員工王俊凱要開學的關係就提前離職，節目組就邀請了《流星花園2019》男主角王鶴棣做幫廚，在迎接對方的時候為免王鶴棣誤會自己戴太陽眼鏡的原因是裝模作樣，黃曉明就向他細心解釋先知道原來他是有苦衷的：「是因為我眼腫了，我這角膜炎，所以我戴了個眼鏡，所以你不要介意。」原來如此。

黃曉明不時觸碰眼睛。（《中餐廳3》截圖）

黃曉明向王鶴棣解釋戴太陽眼鏡原因。（《中餐廳3》截圖）

而黃曉明眼睛生病一事他亦有同兒子小海綿報告，在打電話與兒子視頻的時候，他就在隔著電話在兒子面前脫掉太陽眼鏡說道：「爸爸眼睛腫了，可能是結膜炎，爸爸也生病了」此時小海綿亦非常關心爸爸，一句「注意一下」令黃曉明不知幾窩心。

不少網友得知黃曉明這個原因之後都恍然大悟，同時有網友亦替他感到可憐，大家紛紛留言：「真的是特別難受才戴墨鏡太心疼你了」﹑「突然有點心疼」﹑「做明星太不容易了」，着他好好注重身體，多點休息。

黃曉明同兒子小海綿報告，自己眼睛生病。（《中餐廳3》截圖）

另外，據指出黃曉明眼睛本身是出現了後遺症問題，因為多年前他在拍電影《趙氏孤兒》（2010）的時候，由於道具血漿入眼令他的眼角膜灼傷受傷，所幸及時處理不過已經對眼睛有一定的損害，從此就不宜面對強光照射。極可能是因為拍攝節目時要面對室內有打燈的關係，以及意大利如此炎熱的天氣，久而久之令他眼睛不適才會舊病復發，相信網友們是可以理解的。