f(x) Luna離開公司即出事　化妝過白驚變紙紮公仔？

f(x) Luna、Amber和Victoria早前在組合十周年之際，宣布離開SM娛樂，粉絲固然覺得可惜，但眾人堅持組合不解散。而重新開展活動的Luna昨天（21日）在泰國參加《K Crush 2019音樂會》時，不幸被拍到疑似化妝過白而驚變紙紮公仔的照片，成為網上熱話。

Luna昨天穿上桃紅色吊帶背心和黑色熱褲，參加泰國的K-Pop拼盤演唱會，配上一頭金髮像Barbie公仔般火辣。不過Luna就疑似因為化妝太重手令底妝過白，與頸部顏色對比相當大，加上臉上的胭脂和紅唇，驟眼睇非常嚇人外，亦被形容有幾分像紙紮公仔。照片迅速在網上流傳並造成話題，不少網民都反應驚訝，沒想到Luna一離開原公司就造型大變外，更可說是「出哂事」。

Luna昨天出席泰國活動時，慘被拍到激似紙紮公仔的照片。（微博/@影視圈扒姐）

按圖睇出事妝容燈光下對比：

+ 4 + 3 + 2

不過都有現場粉絲為Luna抱不平，直指是舞台燈光的問題，表示現場沒有這樣的情況出現在Luna臉上，懷疑有人刻意後製照片造謠。後來Luna亦有在IG上傳昨天的照片，可見換個燈光下看妝容立即沒有大問題，可能只是眼下的銀色眼影令本來偏白的底妝造成反光的效果。Luna離開SM娛樂後依然行程滿滿，除了經營一直的YouTube頻道外，她亦着手開設網上店鋪等，充實到不得了！見到Luna有多方面的發展，粉絲都替偶像能逐步達成目標而高興。

Luna離開SM娛樂後的發展似乎更加多元化。（IG/@hermosavidaluna）