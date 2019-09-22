【來自星星的你】泰國版與原作幾乎完全相同　連細緻位都抄到足！

2014年，由全智賢以及金秀賢主演的韓劇《來自星星的你》風靡全球，大結局更創下當地電視TNmS收視率28.1%的極佳成績，事隔5年，仍不時會有人講起，亦成為劇迷們（尤其女士）一再翻煲的劇集之一。2017年，泰國電視台決定將之翻拍，更找來當紅小生Nadech人氣混血女星Matt主演，到今年9月終於啟播。可惜反應不似預期，即使放在當地的黃金時段播放，其收視依然插式創歷史新低。而觀眾認為泰版的主演顏值不及全智賢和金秀賢之外，故事全抄才是泰版《來自星星的你》的致命傷。

泰版《來自星星的你》的主角：

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抄得有幾足？

泰版《來自星星的你》第一集一開始就是UFO抵達地球，主角以時間停頓的超能力拯救橋中待嫁少女的一幕，與原版的劇情幾乎一樣，只是換了背景，雖然泰版的橋是因馬匹失控亂奔釀成墮崖險象，與原版純粹被風吹起有所不同，但鏡頭方面卻與原版無異，就連被停頓的「昆蟲」亦只由原版的蜻蜓變成蝴蝶。到之後千頌伊登場，在家中用風筒當咪瘋狂高歌、都敏俊被滴水吵醒、隔空取物、洗澡、打開冰箱拿飯餸等情節，由場景、分鏡至到演員的小動作都抄到十足十，唯獨韓、泰二版的「都敏俊」的家鄉只有「些許」分別，難怪觀眾直斥「換湯不換藥」。

韓、泰「倒模」逐格睇：