普京契女婚禮跳辣身舞嚇怕賓客　老爺奶奶尷尬不已中途離場

有「俄羅斯Paris Hilton」之稱的37歲俄羅斯電視主持人兼政治家克謝尼婭（Ksenia Sobchak）上星期再婚，與電視節目製作人老公Konstantin Bogomolov舉行盛大婚禮。克謝尼婭的已故政治家父親Anatoly Sobchak是總統普京的世交，因此被外界稱為「普京契女」，地位非凡的她婚禮上自然亦有不少地位顯赫的賓客出席，據稱普京亦有到場祝賀。然而，這位名媛卻在婚禮上大跳火辣脫衣舞，與老公在台上公然親熱，最後更嚇怕老爺奶奶和多位賓客，於婚禮途中憤然離場。

克謝尼婭（右）是俄羅斯總統普京的契女。（Getty Images）

克謝尼婭的婚禮奢華無比，不但於俄羅斯最歷史古舊的莫斯科博物館舉行，二人更沿途躺在豪華禮車裏，由四隻馬護送到婚禮場地。雖然婚禮氣派非凡，但克謝尼婭卻精心策劃了一段大尺度歌舞表演，為大喜日子助興。她先披着黑色斗蓬跪在地上合十祈禱，接着氣氛突變，被身旁的舞者解開斗蓬，只剩下性感小背心和T-back，在音樂下大跳火辣舞蹈。

克謝尼婭先披着黑色斗蓬跪在地上合十祈禱。（Instagram：@news_vip_zvezda）

最具爭議的是音樂播放至女性喘氣聲時，穿上T-back的克謝尼婭躺在台上張開雙腿，極大尺度引人遐想。她之後爬到台前與賓客近距離接觸，老公更加入火辣表演，不但在賓客眼前與克謝尼婭激吻、甚至做出疑似在床上纏綿的親密動作，令人難以相信自己正參加的是一個婚禮。

穿上T-back的克謝尼婭躺在台上張開雙腿，巨大尺度引人遐想。（Instagram：@news_vip_zvezda）

克謝尼婭精心策劃了一段大尺度歌舞表演，老爺奶奶卻大感尷尬。（Instagram：@news_vip_zvezda）

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據稱，克謝尼婭的老爺奶奶看到表演後大感尷尬，中途悄悄離場。克謝尼婭雖然名媛出身，但太火辣的表演卻還是嚇怕不少賓客，紛紛在這對新人切結婚蛋糕前離開，賓客所剩無幾。

克謝尼婭於2018年與前夫離婚，上星期再婚，上星期與電視節目製作人Konstantin Bogomolov舉行盛大婚禮。（克謝尼婭Instagram：@xenia_sobchak）

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