英國女子跟未婚夫險分手　皆因在雪櫃發現一個夾萬

夫妻不一定要大難臨頭才各自飛，有時為了微不足道的事情，也可以嗌大交。近日一名英國女子Stacey Lowe在facebook投訴，指未婚夫在雪櫃內放了一個夾萬，將她喜愛的美食鎖起來，而密碼只有未婚夫一人知道，Stacey還問網民是否應該分手？究竟夾萬內有何矜貴美食，下文為大家揭曉。

Stacey跟未婚夫Dave正在籌備婚禮，卻因雪櫃內有夾萬險分手。（Stacey fb圖片）

英國一對男女朋友Dave William及Stacey Lowe，二人相戀4年，更一起買屋同居，又育有一名女兒，現正籌備婚禮，但這段婚姻卻蒙上陰影。事緣Stacey發現雪櫃內有一個透明夾萬，上面有一個密碼鎖，只有未婚夫Dave知道密碼，原來是Dave買來儲存朱古力，卻不想跟未婚妻分享，事件令Stacey嬲到震，她未有跟Dave索取密碼，反而在facebook數臭未婚夫，「我們一起買房子，為他生孩子，一起籌備婚禮，卻發生了這樣的事。他不想跟我分享朱古力，這肯定要分手吧！」

Stacey在facebook大鬧未婚夫Dave，更指二人一起買屋生bb，卻不肯跟她分享朱古力。（Stacey fb圖片）

透明夾萬鎖著朱古力，再放在雪櫃內。（Stacey fb圖片）

+ 5 + 4 + 3

Dave卻有自己見解，他表示Stacey經常偷吃他的朱古力，所以買了透明夾萬，讓她「看得到，吃不到」，之後還打算買一個專門用來鎖薯片及糖果的櫥櫃。對於Dave的小器，更連電視台也有報導事件，而網民就支持Stacey分手，「快取消婚禮」、「朱古力不用放雪櫃」、「密碼只有999種可能性，10分鐘可以試完」。不過最開心都是透明夾萬的公司，馬上抽水叫網民可以買來儲存朱古力，至於Stacey及Dave的婚事如何，要看Dave會否供出密碼，向未婚妻認錯。