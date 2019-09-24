【多圖】TWICE《Feel Special》反應熱烈　志效為頸傷向粉絲道歉

韓國人氣女團TWICE昨天（23日）發行新歌《Feel Special》，成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛亦在Showcase上首度公開歌曲舞台。雖然官方公布Mina將不會參與是次打歌活動，志效亦於昨天彩排時頸部受傷，未知康復情況如何，但一樣不影響TWICE的好成績，成功空降韓國4大音源榜的一位。

主打華麗風的《Feel Special》，有別於TWICE以往的活力風格，與《FANCY》一樣大受歡迎。而新歌推出後一如發揮組合的實力，成功佔據Mnet、Naver、Soribada和Bugs 4個韓國音源榜的一位，成績可說是非常優秀。除此之外，《Feel Special》亦登上15個國家的Twitter熱搜榜第一名。作為有韓、日成員在內的團體，在日韓貿易戰的影響下，TWICE新專輯所有歌曲更成功佔據日本LINE音樂TOP100實時榜的前7位。

韓國《Dispatch》昨天公開一系列TWICE的新相，4人都美如仙女。（Viu《K1頭條》）

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即使這次回歸傷兵累累，可是TWICE的人氣和影響力仍然勢不可擋！完成Showcase後，因頸傷而未有參與舞台表演的隊長志效今早更新IG向粉絲道歉。她表示雖然很可惜沒有參與昨天的表演，可是就像之前努力準備一樣，承諾粉絲之後會帶給大家給完美的舞台。雖然志效未有交代傷勢，但見到她如常更新IG，相信情況不太嚴重。粉絲都紛紛留言安慰志效，提醒她趕緊康復最重要。

志效今早為頸傷在IG上向粉絲道歉。（IG/@twicetagram）

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