【多圖】Penthouse老闆執導成人電影　1700萬美金成本竟然變禁片

成人電影能夠成為經典，絕對不是一味的色情裸露，而電影《Caligula》(羅馬帝國荒淫史)卻是史上製作成本最高，但由導演、編劇、演員也要退避三舍，要跟這齣電影劃清界線，由於導演罷拍，要由金主出手完成，但上映一週後卻全球禁播，究竟這齣電影有何驚異之處？下文為大家娓娓道來。

兄妹亂倫仲有性愛場面，同日本AV真係好似。（Youtube影片截圖）

電影是講述羅馬暴君卡利古拉荒淫無道的一生，幕後金主是成人雜誌老闆Bob Guccione，製作費高達1700萬美金，演員有Malcolm McDowell(馬康．麥杜維)，彼得奧圖及海倫米蘭，該片原是史詩式鉅製，拍足4年，單是戲服已經有3500多件，5000多對鞋，還有酒池肉林，美輪美奐的皇宮，將羅馬帝國盛世活現眼前，但為何會成為被禁的成人電影，幕前幕後也要撇清關係呢？

主要演員根本不知道是成人電影，大量性愛場面是後期加上去。（Youtube影片截圖）

電影《Caligula》大膽情節：

+ 3 + 2

《Caligula》開拍之初，演員並不知道這是一齣成人電影，而導演Tinto Brass在描寫卡利古拉的殘暴外，更多著墨於主角跟妹妹亂倫及同性戀內容，但由於金主是成人雜誌Penthouse老闆Bob Guccione，為了推廣旗下女郎，所以後期加入了大量的性愛場面，原導演Tinto Brass亦跟金主對電影取材不同，罷拍外還跟金主對簿公堂，而Bob Guccione更大膽地親自執導餘下內容，而最經典一幕，莫過於卡利古拉闖進下屬的婚宴，更在新郎眼前，即場強暴了處女之身的新娘，之後連新郎也不放過被他雞姦，但卡利古拉仍未滿足，將新郎下體切下餵狗，血腥殘暴場面，令電影成為全珠10大禁片之一。