Wanna One解散8個月突然開直播？　不明男子出現一秒惹怒粉絲

《Produce 101》第2季出身的韓國限定男團Wanna One已於今年一月正式解散，而11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖亦已各就各位，重新開展全新的演藝活動。昨天（24日）Wanna One的官方帳戶竟突然彈出直播的通知，可是為甚麼令粉絲非常憤怒呢？

自Wanna One一月解散後，可說是粉絲和成員間非常大的遺憾之一。雖然不時見到11位成員在不同場合的互動，又會互相為對方的活動打氣等，但始終粉絲還是最希望再見到組合重聚的一天。昨晚Wanna One在Vlive上的官方帳號突然彈出直播的通知，喜出望外的粉絲誤以為有驚喜時，卻發現直播中出現的男子與Wanna One根本毫無關係，因而非常失望。雖然Vlive已解釋是人為出錯並道歉，但仍有粉絲激動怒罵，連帶直播中的男子一同被拖下水。

Wanna One帳戶昨晚突然彈出通知，可是原來是官方的人為錯誤。（網上圖片）

Wanna One今年一月解散後，已經過了8個月。（Twitter/@ wannaone_twt）

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出現在直播中的兩名男子是選秀節目《World Klass》中的練習生，分別是18歲的Jung Sang與19歲的Si Jun。節目中的20名練習生，需爭取10個出道的名額並以名為「TOO」的男團出道。由於節目的知名度並不高，所以這次事故無意間引起話題。而節目中原來亦有一位來自香港的練習生，今年將滿19歲的Ricky憑着一把好聲音參加，亦有爆料指他是BTS防彈少年團的粉絲。雖然暫時網路上未有太多關於Ricky的資料，但希望他能在節目中有好的表現。

昨天出現在Wanna One直播中的練習生，來到選秀節目《World Klass》。（網上圖片）

接圖了解香港練習生Ricky：