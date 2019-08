Wanna One出身的姜丹尼爾與TWICE志效本月初認愛後,一直是韓國網民的焦點,對於二人的關係贊成及反對的聲音也非常兩極。而姜丹尼爾今早(15日)首現身機場,出發到新加坡開個人見面會,可見他未有因戀愛說而影響心情。

身穿全黑的姜丹尼爾今早現身韓國仁川機場,出發到新加坡為首個個人見面會做準備。抵達機場時,姜丹尼爾有禮貌地向現場傳媒及粉絲鞠躬,又擺出溫暖的微笑揮手打招呼,似乎心情大好。雖然姜丹尼爾未有提及戀愛說,但面對記者要求他向鏡頭問好擺心心時,他都有求必應,又停下腳步讓大家拍照,提現場記者小心安全。

姜丹尼爾今天現身機場,心情似乎非常好!(newse)

姜丹尼爾首個個人見面會,將於明天在新加坡舉行。而原本18日的香港場《KANG DANIEL FAN MEETING : COLOR ON ME IN HONG KONG》,則考慮到現時香港的情況,以及藝人、工作人員及粉絲的安全等而決定暫時延期。主辦方暫未有公布延後的舉辦日期,但提前向等待已久的觀眾道歉。

姜丹尼爾向現場記者及粉絲鞠躬問好。(10asia)