【使徒行者3】連詩雅變靚女警察　為情報色誘袁偉豪：件衫好緊身

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

連詩雅（Shiga）今日（25/9）出席中環生活品牌專門店的開幕派對。她接受《香港01》訪問時，透露近排因為準備拍劇，所以要積極修身：「差唔多開劇拍《使徒行者3》。」眾所周知，她的角色「阿攣」在上一集劇情就已經在爆炸中身亡，莫非今次「阿攣」會復活？她笑言：「上一集係真係死咗，今次主要會拍返啲Flashback，主要對手就係阿Ben（袁偉豪）。」

連詩雅（Shiga）透露，今次主要對手是袁偉豪，劇中還要穿着緊身衣色誘他。（葉志明攝）

她表示，今次角色需要為了套取情報而接受阿Ben，她說：「今次角要扮演一個靚女差人嘅角色，同埋要用少少美色，所以衫方面會好貼身，好緊身，所以呢個星期食嘢方面就會注意多啲。」阿Ben會不會受你引誘？她賣關子的說道：「喺劇入面？哈哈。喺劇入面佢都好似好Friendly，我希望成功得到想要嘅資料啦。」

近來警民關係越趨惡化，會否擔心飾演警察會受影響？她回答：「觀眾眼睛係好雪亮嘅，睇嘅時候都知道佢只係一個故事人物，再加上呢套劇仲拍緊，至少都要下年先播到，我諗到時應該會唔同掛。」

對於要飾演警察，連詩雅坦言就不太擔心因為近期的警民衝突而受影響。（葉志明攝）

+3
+2
【使徒行者3】周柏豪戲份傳被大減　由爆Seed加歡喜哥頂上？
【使徒行者3】傳林宣妤榮升女一　夥拍林峯被無綫力捧？　
【使徒行者2】古天樂、張家輝、吳鎮宇　大牌檔鬥戲塑造角色靈魂
【使徒行者2】曾經唱歌出碟　吳鎮宇張家輝有興趣唱主題曲？
【使徒行者2】張家輝呢個造型竟最令鎮宇深刻　二人互窒爆笑連場
【使徒行者2】古天樂變Tony Stark　高科技武器似史達工業出品？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。