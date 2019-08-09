【使徒行者2】張家輝呢個造型竟最令鎮宇深刻　二人互窒爆笑連場

由文偉鴻執導、三大影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇主演的電影《使徒行者2諜影行動》，繼續以幾位男士的情誼為主題，連張家輝都笑言他們三位的故事好像「藍色生死戀」。 而其實戲外張家輝和吳鎮宇相識多年，感情也相當深厚，早前接受香港01專訪的互問環節，兩位毫不保留地譏諷大家，默契十足，過程亦非常搞笑。

張家輝和吳鎮宇相識多年，互問環節可見他們默契十足，搞出不少笑話。（陳志嵐攝）

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希望鎮宇生日能送他一條佛珠

戲中有情節提到吳鎮宇飾演的角色生日，作為他下屬的張家輝送了一隻卡通錶給鎮宇，但如果現實中鎮宇生日，家輝就話希望可以去一些著名的佛寺，求一條佛珠給他，他應該會開心。但鎮宇就笑指，「佛寺不是賣佛珠的地方。」家輝反撃說，「睇你給幾多錢而已，我捐間廟給你，你弄一條佛珠給我，可以了吧？」

張家輝表示如果吳鎮宇生日，會希望去一些著名的佛寺，求一條佛珠給他，想不到一片好心卻被鎮宇譏諷。（陳志嵐攝）

家輝哨牙仔look最深刻

二人相識這麼久，被問到家輝最深刻的角色是，吳鎮宇就話早幾日在社交平台，看到家輝曾和謝霆鋒曾為了拍攝飲食節目，喬裝到街市買食材，當時家輝變身哨牙仔，造型最深刻、最搞笑。家輝更即席扮起當時的模樣，他自己也表示幾喜歡那個造型。

家輝在舊城區買吊鏈做手信

今次拍攝《使徒行者2諜影行動》，家輝遠赴緬甸和西班牙拍攝，被問到有沒有買手信給老婆同女女？家輝就想起他在舊城區，買了一個有小公仔的吊鏈回去，鎮宇隨即問道，「不是吧！你最近在家有沒有發生甚麼怪事？在舊城，買了一個公仔……」家輝表示那條是全新的頸飾來的，不用擔心，令全場大笑起來。

吳鎮宇表示，覺得家輝最深刻的造型，竟是與謝霆拍節目，喬裝變身的哨牙仔。在（陳志嵐攝）