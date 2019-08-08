【使徒行者2】曾經唱歌出碟　吳鎮宇張家輝有興趣唱主題曲？

張家輝和吳鎮宇再度合作，拍住古天樂在《使徒行者2諜影行動》連場刺激的動作場面，角色亦正亦邪，更遠赴西班牙及緬甸拍攝，相信會看得觀眾目不暇給。 不過，提起兩大型男張家輝和吳鎮宇，大家很可能都會想起他們的搞笑經典作《娛樂之王》，兩位接受專訪時，就提到當時因為市道不佳，甚至試過拍完戲被走數，相信當時的心情都幾無奈。二人除了分享這次拍攝點滴，更提到未來會否向歌壇發展。

兩大型男張家輝和吳鎮宇接受專訪，更自爆當年電影市道不景，曾試過拍完戲被走數。（陳志嵐攝）

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鎮宇投訴被導演整蠱

由文偉鴻執導，三大影帝張家輝、古天樂及吳鎮宇主演的電影《使徒行者2諜影行動》今年暑假上映。這集依舊包含前作三大元素：警匪、卧底、兄弟情，三個男人的感情戲很有趣，關係直頭好像三角戀一樣，故事提及很多兄弟情誼，難怪家輝都話拍攝時有時都有點骨痺。

雖然兄弟情深，不過吳鎮宇就笑指拍電影《使徒行者》，連續兩集都沒有去外地拍攝，感覺似被導演整蠱，「導演似是刻意不讓我出外景，你仍然留守控制室。」

鎮宇投訴被導演整蠱，連續兩集都未能到外地拍攝，但其實他非常享受到出埠工作。（陳志嵐攝）

張家輝：不喜歡出埠和旅遊​

家輝都指出作為演員到外地拍攝，其實真的幾享受，因為一連串繁重的安排，全都由導演、製片、幕後工作人員準備好，「但是我自己特別奇特，不太喜歡出埠、旅遊、去見識的人，不能回家睡覺令我睡眠有很大障礙，所以自己不算很喜歡出外地拍戲。」

相反，鎮宇就覺得幾喜歡去外地工作，「因為拍戲去外地會，帶給你不是旅遊的感覺，可以去一些非旅遊區，接觸的不會是導遊，最好的是每日有人安排好所有行程，拍完戲又可以一大班人去吃飯消遣，甚至與當地人一起去食當地特色食物。」

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當年市道不景 拍完戲曾被走數

兩位再合體，很可能都會令大家聯想起1999年的《娛樂之王》，可說是一部經典喜劇，但原來觀眾看得開心的同時，其實當年的電影市道不太好，翻版猖獗，拍攝資金大減，製作只可以一切從簡，作為演員當時會否很灰心？張家輝就指當時也是身不由己，鎮宇就指「收到錢就不會很灰心，這樣困難別人都俾到人工、俾到尾期。」家輝就表示當年市道不好，酬勞雖可接受，但有試過拍完戲收不到錢，也知道就算追也追不到。

張家輝和吳鎮宇再度合作，不知道大家看到這兩位型男，會聯想起他們哪套經典作品？（陳志嵐攝）

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細個試過偷媽媽好多錢

《使徒行者2諜影行動》戲中有很多關於臥底情義、人性善惡等劇情，也提到一些小時候的秘密回憶，家輝就表示自己細個的秘密是，偷過媽媽好多錢，「今次真的是第一次坦白說出來，媽媽不知道的，或者她知情但沒有拆穿我吧！」家輝指自己曾經深入研究，原來不是每個子女都會偷爸媽的錢，但女兒有他的DNA，我覺得她可能也會這樣做，「所以都跟我女兒說，你再長大多一點就會偷我錢，我先告訴只要你有合理理由，我會給錢你，你不用偷。」

提起二人的經典之作《娛樂之王》，家輝搞笑地遮住雙眼。（陳志嵐攝）

鎮宇曾經出大碟 家輝對住人唱歌怕尷尬

新戲齊集古仔、家輝、鎮宇，三大型男交手，其實除了拍戲，他們各自都唱過歌，被問道未來幾位會否再戰一曲呢？鎮宇就指自己不是唱歌的人，古仔和家輝才是，又笑指自己是音樂劇的演員，不是歌星。

其實鎮字當年與羅嘉良出過《難兄難弟》大碟，成績好到奪得雙白金唱片，有傳幾位主唱更可分得7位數字花紅。而家輝和古仔就有個淵源，多年前二人曾經爭過樂壇新人獎，家輝就話只是公司爭而已，「其實當年都無咩所謂，都不知道自己在做甚麼，那個年代公司叫你做甚麼就做甚麼。」家輝續說自己幾喜歡唱歌，但很害怕要面對很多人去唱，「自己唱就沒事，但要對着很多人去唱，我就很難受。很多人會喜歡面對一大班觀眾，直接聽到別人的掌聲，我就反而覺得這樣特別尷尬。」家輝更笑指，希望之後不會再有人找他去做演唱會嘉賓。

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張家輝：

化妝 Midco Chu

髮型 Edmond fung @HH.hair

吳鎮宇：

化妝: Kargo Leung

梳頭: Joe Kwong