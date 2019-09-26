【金宵大廈】「鬼后」羅蘭神秘現身　李施嬅爆劇情恐怖到反胃

李施嬅（Selena）最近憑無綫劇集《金宵大廈》中的出色表現成功得到觀眾的喜愛，劇集更加掀起一股煲劇潮。Selena周四（26日）出席商台節目錄影時，接受《香港01》記者訪問，作為女主角的Selena表示對觀眾的正面響感到開心，更加向我們透露劇中的難忘場面，或許大家能參透到一點點頭緒……

Selena指《金宵大廈》由多個單元組成，每一次都為大家帶來新的話題。（梁碧玲攝）

近來最多觀眾討論的話題必定是Selena飾演的空姐住客Alex是生是死？Selena不肯透露，她指身邊太多人問她這個問題，甚至跟她說︰「佢（Alex）應該已經死咗。」而她回覆是︰「《金宵大廈》又點會有咁簡單嘅事情發生啊？」她又指接下來《異夢》這個單元應該會解答大家很多的問題。

Selena又話其實劇集放了很多細小的元素去讓大家估。（梁碧玲攝）

+ 6 + 5 + 4

以上的問題不能答，不過Selena就爆羅蘭姐將會客串演出《異夢》單元，而且故事內容令她感到極心寒︰「其實呢兩集比較dark，會有一組戲講我帶嗰兩個舞女，同埋有羅蘭姐啦，佢哋係一個family，咁佢哋嗰個遭遇，其實我睇劇本嘅時候呢，我係直接係有啲反胃，我係覺得『嘩，得唔得㗎，可唔可以出街㗎，寫到咁激烈』我會覺得好不安囉，可能拍咗出嚟都會揀啲嘅，始終要出街。」Selena又補充之前見同事們剪宣傳的片段時，本來有一個鏡頭會放那一場戲，但最後也要剪走，因為太恐怖太嚇人。那究竟這一幕會否出現在接著下來的集數呢？真的令人好期待！

網民認為編劇們放了了社會的問題或現象在劇集中，Selena也認同劇集非常貼地，編劇放了很多細節位去讓觀眾思考，在剛播完的《鴉烏》單元，看到「東東」（鄭耀軒飾）的故事，她也感動落淚，因為覺得現在的小朋友受的壓力太大。（劇照）

羅蘭姐將會客串演出。（資料圖片）

除了Alex外，Selena其實也分飾了Alex的前世——舞女Coco（楊玉華），暫時可見Coco是一個好風情萬種的女子，同時有好多骨子裏面的性感姿態和嫵媚的感覺，Selena指自己有特意參考不同的電影，而且她也預告了劇中會有戲份需要她跳好性感的舞蹈，她也特登去學跳，所以她形容自己是「豁出去」︰「要放低自己去做呢種戲，因為我自己都唔係咁嘅人，唔係好open，大家見到我都唔係著得好性感，好保守，到我做呢啲戲嘅時候其實都有一定嘅難度。」學性感是第一樣，第二樣「豁出去」原來是在接著的劇情跟男主角蕭偉明／劉旭輝（陳山聰飾）有「激烈愛情動作戲」，被問到是否床戲？Selena笑指︰「唔係喺床度囉但係，沙灘戲。」所以演60年代的Coco必定有相當的難度！