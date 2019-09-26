【金宵大廈】東東消失涉及曼德拉效應　平行時空真係存在？

TVB劇集《金宵大廈》播出後反應熱烈，每個單元故事都充滿懸疑奇幻情節，而在第7、8集《鴉烏》的故事中，就講述東東（鄭耀軒飾）在面試名校失敗後失蹤，忠廣（陳嘉輝飾）與小惠（高海寧飾）在大廈內遍尋兒子的下落，但竟然所有住客都不認識東東，更表示他們從來沒有生過仔，所有合照中的東東都消失，就像從來沒有存在過。而這個現象就是「曼德拉效應」，指大眾集體記憶出錯，與現實不符。

東東（鄭耀軒飾）原本在地牢打乒乓波，但下一秒就消失咗！（電視截圖）

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這個名詞經常在網上出現，指沒有關聯的一群人，不約而同地對某些過去發生的歷史，如人物死忌、地理環境、事物名稱等，擁有相同的錯誤記憶，而且還能清晰地回想起相關經歷。但其實最早是一位研究超自然現象的研究者Fiona Broome，在2010年提出記憶中南非總統曼德拉在20世紀80年代在獄中逝世，甚至表示在報道中看過葬禮片段，很多網友紛紛回應有相同的記憶，不過事實上曼德拉死於2013年。

好詭異！（電視截圖）

有人認為，很多關於「曼德拉效應」的記憶是人們在得知這個信息時捏造出來的。心理學研究顯示，人類的記憶非常容易出錯，人在回憶時，會依據周圍環境或誘導重組記憶，並且相信重組的記憶是真實發生的，因此錯誤記憶經常出現。集體記憶出錯的可能性有很多種，可能是多人同時受同樣的心理因素影響，例如確認偏見，即是說人們有確認自己既有想法的傾向，有時甚至會扭曲記憶來達至效果。又或是有人記錯一件事或誤信一個說法，之後這個錯誤訊息以訛傳訛，成為很多人信以為真的事情，最後更成為共同記憶，不過亦有人深信這個情形是一種平行宇宙的呈現。以下有幾個例子可以參考：

東東見到Alex（李施嬅飾），真係有平行時空？（電視截圖）

美國童書《The Berenstain Bears》陪伴許多人長大，但在多數人記憶中，它的拼法是Berenstein，而且多篇報道、甚至電視節目都是這個拼法，但後來查證後發現正確的拼法是Berenstain，而且從來沒有改過名。

美國著名兒童圖書《The Berenstain Bears》。（YouTube影片截圖）

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劇集《慾望城市》的英文片名為 《Sex and the City》，不過在很多網友的記憶中，片名卻是《Sex in the City》，當年很多影集的周邊產品與網站資訊，都用《Sex in the City》作為片名。

當年《Sex and the City》大受歡迎。（劇集海報）

另一個例子就是，羅馬數字中「4」的寫法是「IV」，不過在鐘錶上出現的卻是「IIII」，令人懷疑是不是記憶出錯？不過也有說法認為，「IV」和「VI」容易混淆，所以鐘錶上採用「IIII」來代表「4」，更容易辨識。

原來鐘錶上普遍用「IIII」代表「4」。（YouTube影片截圖）