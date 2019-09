【金宵大廈】東東消失涉及曼德拉效應　平行時空真係存在？

TVB劇集《金宵大廈》播出後反應熱烈,每個單元故事都充滿懸疑奇幻情節,而在第7、8集《鴉烏》的故事中,就講述東東(鄭耀軒飾)在面試名校失敗後失蹤,忠廣(陳嘉輝飾)與小惠(高海寧飾)在大廈內遍尋兒子的下落,但竟然所有住客都不認識東東,更表示他們從來沒有生過仔,所有合照中的東東都消失,就像從來沒有存在過。而這個現象就是「曼德拉效應」,指大眾集體記憶出錯,與現實不符。

東東(鄭耀軒飾)原本在地牢打乒乓波,但下一秒就消失咗!(電視截圖)

這個名詞經常在網上出現,指沒有關聯的一群人,不約而同地對某些過去發生的歷史,如人物死忌、地理環境、事物名稱等,擁有相同的錯誤記憶,而且還能清晰地回想起相關經歷。但其實最早是一位研究超自然現象的研究者Fiona Broome,在2010年提出記憶中南非總統曼德拉在20世紀80年代在獄中逝世,甚至表示在報道中看過葬禮片段,很多網友紛紛回應有相同的記憶,不過事實上曼德拉死於2013年。

好詭異!(電視截圖)

有人認為,很多關於「曼德拉效應」的記憶是人們在得知這個信息時捏造出來的。心理學研究顯示,人類的記憶非常容易出錯,人在回憶時,會依據周圍環境或誘導重組記憶,並且相信重組的記憶是真實發生的,因此錯誤記憶經常出現。集體記憶出錯的可能性有很多種,可能是多人同時受同樣的心理因素影響,例如確認偏見,即是說人們有確認自己既有想法的傾向,有時甚至會扭曲記憶來達至效果。又或是有人記錯一件事或誤信一個說法,之後這個錯誤訊息以訛傳訛,成為很多人信以為真的事情,最後更成為共同記憶,不過亦有人深信這個情形是一種平行宇宙的呈現。以下有幾個例子可以參考:

東東見到Alex(李施嬅飾),真係有平行時空?(電視截圖)

美國童書《The Berenstain Bears》陪伴許多人長大,但在多數人記憶中,它的拼法是Berenstein,而且多篇報道、甚至電視節目都是這個拼法,但後來查證後發現正確的拼法是Berenstain,而且從來沒有改過名。

美國著名兒童圖書《The Berenstain Bears》。(YouTube影片截圖)

劇集《慾望城市》的英文片名為 《Sex and the City》,不過在很多網友的記憶中,片名卻是《Sex in the City》,當年很多影集的周邊產品與網站資訊,都用《Sex in the City》作為片名。

當年《Sex and the City》大受歡迎。(劇集海報)

另一個例子就是,羅馬數字中「4」的寫法是「IV」,不過在鐘錶上出現的卻是「IIII」,令人懷疑是不是記憶出錯?不過也有說法認為,「IV」和「VI」容易混淆,所以鐘錶上採用「IIII」來代表「4」,更容易辨識。

原來鐘錶上普遍用「IIII」代表「4」。(YouTube影片截圖)