【多圖】外國網紅美女豐唇15次　變成世界第一香腸嘴

豐滿性感的嘴唇，往往是時尚迷人的象徵，港人熟悉的女星舒淇、倪妮，就擁有迷人豐唇，讓人有無窮幻想，更想一親香澤。外國有一名網紅，本身已有嬌艷紅唇，但她卻嫌不夠豐厚，所以由去年開始做豐唇手術，卻仿如上了癮，一年做足15次，而出來的效果有幾驚嚇？下文自有分曉。

Andrea未整容前的樣子，也算是一名美女。（Andrea Ivanova IG圖片）

22歲的保加利亞女學生Andrea Ivanova，她亦是一名著名網紅，而她最出名是擁有獨一無二，世界級的豐唇，儘管是被別人揶揄嘲笑居多。Andrea自細已想擁有芭比公仔的外貌，尤其是性感豐唇更是她夢寐以求，而去年開始她除了接受整容及隆胸手術，更動手術豐唇，由2018年開始，一年間動了15次手術，嘴唇愈變愈厚，至今如外置了兩條巨型熱狗腸在臉上，外觀上比起梁朝偉在電影《東成西就》孖潤腸嘴唇的歐陽鋒，有過之而無不及。

Andrea經過15次豐唇手術後，變成現時的樣子。（Andrea Ivanova IG圖片）

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部份網民支持Andrea，讚她為理想改變自己，不用理別人睇法。但更多網民是嘲笑Andrea的誇張嘴唇，而Andrea卻認為每人接受程度不同，只要她覺得美就可以，她不想為自己設限，她表示在她的國家，嘴唇愈厚代表愈時尚，至今全球都有人留意她，也有不同媒體報道她。但觀乎她昔日的相片，反而是一位美女，跟現在的樣子截然不同。