【多圖】日本節目嚴選最討厭客人　4種貼心顧客竟然入選？

從事服務性行業，或多或少都會遇上惡客，但比起擺明乞人憎的顧客，有些好心做壞事的顧客，有時反而更討厭。日本綜藝節目《我不想被人討厭》，訪問了200位涉及50種不同職業的從業員，究竟他們心目中最討厭的顧客是什麼人？下文為大家揭曉。

日本綜藝節目《我不想被人討厭》，嚴選4種最討厭顧客。（Youtube影片截圖）

乘搭飛機的不文明行為，相信大家都心中有數，但有些好心搭客，卻因為貼心的舉動，為空姐帶來不便，好心做壞事。節目中講到原來大家享用完飛機餐後，當空姐到來收拾時，如果大家跟鄰座認識，往往慣性地疊起餐盤才交給空姐，這個貼心行為，原來令空姐多了一重功夫，皆因機艙的餐車設計，是每一個餐盤放一格，所以空姐其實是要幫乘客分開疊起的餐盤。

洗頭時顧客頸部僵硬，或者亂咁郁都是相當討厭。（Youtube影片截圖）

洗頭用的座椅設計，客人完全不會被水弄濕衣服。（Youtube影片截圖）

另一種好心做壞事的顧客，是在髮廊洗頭時，頸部不自覺用力，以為會令職員更容易洗頭，其實髮廊的洗頭座椅設計，是不會讓水流到客人身上，但如果顧客周圍郁，卻往往會弄濕衣服，也令職員十分尷尬，所以大家下次洗頭只要放鬆頸部，就是最好的顧客。

好心幫空姐疊起餐盤，反而製造更多麻煩。（Youtube影片截圖）

機艙內的餐車設計，是一盤一格。（Youtube影片截圖）

這位空姐表示顧客的貼心舉動，為她們帶來不便。（Youtube影片截圖）

下文有其他顧客好心做壞事行為：