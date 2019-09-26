【金宵大廈】《嬰》故事結尾惡人有好報？　編審預告趙希洛將回歸

無綫劇集《金宵大廈》播出以來，觀眾反應正面，主角蕭偉明（陳山聰飾）和Alex章瑋（李施嬅飾）的穿越愛情故事配以十個單元故事，充滿追看性，而且懸疑感十足。當中第2個單元《嬰》更獲網民激讚，又指像極了港版《世界奇妙物語》，更令趙希洛（Candice）演的角色何太成功突圍而出。

Candice的精彩演技成功令人邊看邊感到心寒。（電視截圖）

《嬰》的單元中，金宵大廈住客何太因為經歷喪子之痛而導致精神失常，後來遇上徐太（葉凱茵飾）一家，剛剛誕下仔仔的徐太被何太看中，何太以幫手照顧BB為由，得到徐老太（李麗麗飾）和徐太老公徐志明（衛志豪飾）的信任，因而逐步搶走了徐太的兒子和家人……最後何太成功趕走徐太，而徐太更被誤以為是精神失常而需住醫院。故事營造出詭異的感覺，Candice的精彩演技得到觀眾的讚賞，更令她被封為「無線御用癲婆」。不少觀眾都很好奇究竟何太會否回歸，事關Candice在IG貼出拍劇的花絮，當中一句︰「何太︰I will be back.（我會回來）」非常引人入勝，而有網民覺得無綫的套路一向偏向大團圓結局，今次竟然出現大逆轉，何太是否會回來埋尾？

Candice也預告何太會再出現。（Instagram截圖@lovecandice.c）

徐太的下場非常凄慘。（影片截圖）

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編審羅佩清回覆《香港01》記者指何太的確會再次出現在劇情當中，不過《嬰》的結局不會變，一切已成定局，那何太的出場會是在什麼樣的情況下呢？可能就要大家繼續追看了。另外，剛剛播完的《鴉烏》單元結局非常催淚，而東東（鄭耀軒飾）的父母周小惠（高海寧飾）和陳廣忠（陳嘉輝飾）在失去了東東後，已遷出金宵大廈，不過羅佩清也預告過，東東都會在之後的劇情再出現。

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