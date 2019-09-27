姜丹尼爾與LM娛樂糾紛正式落幕　終有望重登電視台節目

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾，自今年3月起一直與舊公司LM娛樂處於合約糾紛，以致他一直未能如常現身各大韓國電視台的節目。經過半年的糾紛後，姜丹尼爾公司KONNECT今天（27日）終宣布雙方的合約糾紛已告一段落，最終以和解達成共識。

姜丹尼爾自Wanna One解散後，由原本的MMO娛樂轉到LM娛樂。可是加入僅一個月，公司就爆出在未經姜丹尼爾的同意外，把權利讓渡給第三方，因而姜丹尼爾向法院提出終止合約。雖然早在5月，法院已裁定姜丹尼爾有權獨自進行演藝活動，可是糾紛一天未完，他仍未能如常出演各大電視台的節目，包括在音樂節目上進行宣傳打歌，這亦是粉絲非常擔心的一環。

經過半年的時間，姜丹尼爾與前東家LM娛樂的合約糾紛終完結。（Twitter/@danielk_konnect）

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今天韓國演藝管理協會公布，姜丹尼爾和前公司的糾紛在雙方的同意下正式完結。有指雙方為了防止長時間引起更多不必要的損失，最後以和解的方式徹回控訴。喜迎好消息的姜丹尼爾亦有通過公司，向一直擔憂的粉絲和大眾道歉，並感謝大家在困難時間內的支持。其實姜丹尼爾在糾紛期間亦有持續開海外見面會、發個人專輯、接下手機廣告等多個代言，又被任命成釜山市宣傳大使，相信糾紛完結後，粉絲能期待姜丹尼爾更精彩的活動。

姜丹尼爾7月發行專輯後雖無緣上音樂節目打歌，可以仍獲頒8月第二星期的一位。（Naver）

按圖睇姜丹尼爾糾紛期間活動：