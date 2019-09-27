【金宵大廈】靚寶隔世現身舞廳　一段對話揭示牠的靈異身份

無綫劇集《金宵大廈》新一個單元《異夢》講到章瑋（李施嬅飾）進入金宵舞廳後，即返回了前世回憶當中，亦講述了她與阿蕭（陳山聰飾）的前世因緣。在昨晚的一集（26/9），黑貓「靚寶」亦都穿插在故事之中，時而出現在Coco姐（即是章瑋的前世）的夢境，時而出現在金宵大廈的樓梯。該集集尾段，「靚寶」出現在舞廳的桌上時，劉旭輝（阿蕭前世）卻說：「我都見唔到你講嘅黑貓。」令人不禁懷疑，「靚寶」的真正身份是什麼？

「靚寶」多次出現在劇集故事中，經常在大廈內遊走神出鬼沒，身份十分神秘。（《金宵大廈》劇照）

「靚寶」的真正身份，可能不止是一隻普通黑貓這麼簡單！因為從Coco姐進入金宵書店後與林哥仔（年輕時的林老師）一番對話中，編劇就已埋下伏筆。Coco姐問林哥仔：「你可唔可以話我知，因乜解究我會成日見到隻黑貓？」林哥仔卻故意避開了問題，直接回答黑貓是神秘、有靈性的動物：「如果喺埃及，黑貓係掌管死亡嘅神靈。」

林哥仔（年輕時的林老師）亦都講了不少關於黑貓的典故。（電視截圖 / TVB《金宵大廈》）

先假設，Coco姐所碰到的「靚寶」是真實存在，而非她本人的幻覺，再由Coco姐以及章瑋（前世與今生）均是叫牠做「靚寶」去猜想，即是同一隻黑貓的話。劇中，當時的林哥仔是18-20多歲，現代的林老師大槪70歲，中間相隔50年左右，再由此繼續推敲，即「靚寶」至少已有50多歲壽命，好可能牠的真實身份不止是一隻寄居在金宵大廈的流浪貓，而是一隻長年居住在大廈的貓妖精。