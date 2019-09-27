【多圖】TWICE公開《Feel Special》拍攝花絮　圍抱Mina勁有愛

韓國人氣女團TWICE近日推出新歌《Feel Special》，成績和反應都非常好。9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛初嘗華麗風，大受粉絲和大眾的歡迎。雖然是次Mina因病未有參加打歌宣傳，但見到她能夠一同參與專輯製作，粉絲都安心不少。

TWICE自推出《Feel Special》後，一直是網民間的熱話，近日官方亦釋出多張造型拍攝花絮的照片。粉絲又有機會重溫TWICE 9位成員的美貌外，更能高清地欣賞到新碟內各個造型及佈景的細節。不過講到粉絲最有感觸的地方，相信就是見到Mina在拍攝場地流露着輕鬆笑容的畫面。

見到Mina逐漸康復，TWICE粉絲放心得多。（JYP）

按圖睇TWICE 9人單人花絮照：

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Mina早前因患上焦慮症，已於7月全面停工休養。雖然這次Mina依然未能隨隊進行宣傳，可是在TWICE 8人的支持及安慰下，能夠順利完成MV拍攝等，粉絲也放心得多。從花絮照中可見，成員圍繞着Mina的畫面真的非常有愛，可見TWICE成員間的好感情。

TWICE 8人圍繞着Mina的畫面，簡直就是充滿愛。（JYP）