【真的假的】日本節目詳解想食宵夜原因　控制心魔只要做好一件事

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食宵夜是減肥大忌，相信很多人也一清二楚，但每到凌晨時分，卻總是難抵飢餓誘惑，想吃一碗熱騰騰的即食麵或者拉麵，儘管飽餐後會有滿滿的罪惡感，很多人還是會每晚輸給邪惡即食麵。日本綜藝節目《真的假的！？TV》，近日提出宵夜吃麵的話題，更請來醫生解答，原來跟大家是否幸福快樂有關。

日本綜藝節目《真的假的！？TV》，解釋人們想吃宵夜的原因。（Youtube影片截圖）

日本綜藝節目《真的假的！？TV》，由明石家秋刀魚及加藤綾子主持，每集都會探討時下熱門話題，或者是不知真假的傳聞，而近日講到食宵夜的話題，而女星深川麻衣提出，每晚由12時至凌晨1時，也會想吃即食麵、拉麵、烤肉一類油膩的食物，其他明星嘉賓也有相同的經驗，節目請來醫學博士梶本修身為大家解答這個疑問，原來跟人們的快樂指數有關。

醫生說的欲求不滿，其實是指不快樂情緒。（Youtube影片截圖）

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梶本醫生表示在即食麵或者拉麵內，含有長鏈脂肪酸成份，經過舌頭的感官，刺激大腦分泌一些快樂物質，令人有滿足幸福感覺。反過來說，當人大腦欠缺快樂感覺，就會對即食麵、拉麵有強烈的需求，導致人們想吃宵夜，所以只要大家保持快樂心境，就會自然避免想食宵夜。梶本醫生建議也可以吃含有長鏈脂肪酸的油橄欖，也能催生快樂感覺，可說是減肥人士的佳音。

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