迪麗熱巴表妹晉身校花比賽50強　真面目遭網民狠批「相差太遠」

有「新疆三大美女」之稱的內地女星迪麗熱巴，近年憑多套電視劇及綜藝節目成為內地一線花旦，工作接到冇停手。近日迪麗熱巴的表妹蘇比（蘇上美）參加國民校花比賽，宣傳照和自拍照中的她因擁有不輸迪麗熱巴的深邃五官和完美身材而成為焦點。然而，主辦單位再公佈晉身50強的參賽者活動照後，蘇比的真實模樣卻被網民狠狠批評。

迪麗熱巴有「新疆三大美女」之稱。（微博：@嘉行迪麗熱巴工作室）

蘇比的官方照。(微博：@狐友)

蘇比在100強時就以「迪麗熱巴表妹」的身份走紅，身為練習生的她還未正式出道就已經受到萬人注目，認為她與表姐一樣擁有強大基因，顏值無可挑剔。然而，現場照中的蘇比紮髻，雖然露出飽滿的額頭，但臉蛋卻看起來比之前大了兩倍，下半身看起來亦較為圓潤。有網民指責蘇比根本顏值不高，擁有像網紅一樣的「錐子臉」，而且沒有迪麗熱巴好看，只是頂着迪麗熱巴的光環參選獲取話題度。

有網民指蘇比根本顏值不高。（微博：@狐友）

蘇比的真實模樣被網民批評。（微博：@狐友）

對於網民的指責，蘇比坦言不會讓支持自己的人失望，更表示自己和迪麗熱巴都好看，有着不一樣的美。她又透露自小與迪麗熱巴關係很好，經常一起看恐怖片，而正在做練習生的她亦經常收到迪麗熱巴的建議，希望自己能努力走上「姐姐那樣的道路」。

蘇比（紅圈示）晉身國民校花比賽50強。（微博：@狐友）

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