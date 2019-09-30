【林鄭社區對話】港台32直播收視創新高　同時段成績僅次翡翠台

「反修例運動」爆發至今已將近4個月，仍未有平息跡象，警民衝突持續發生，社會嚴重撕裂，示威者與政府之間的不信任極為嚴重，為了修補關係，行政長官林鄭月娥早前宣布落區「和理傾」，舉辦多場「社區對話」，第一場於上周四（26/9）在灣仔伊利沙伯體育館舉行，多家媒體均安排現場直播。

雖然有很多支持「反修例」的人都批評，活動上林鄭月娥的回應了無新意，但畢竟這是全港市民都關心的議題，所以直播期間吸引很多觀眾轉台收看，其中被批評「出政府糧反政府」的香港電台，旗下免費廣播頻道港台電視32，當晚直播收視再創啟播以來新高。

「反修例運動」持續至今未有平息跡象，行政長官林鄭月娥於上周四（26/9）在灣仔伊利沙伯體育館舉辦第一場「社區對話」，聆聽和回應市民訴求，多家傳媒現場直播。（資料圖片）

直播社區對話 32台逾50萬人收看

記者收到當天的收視報告，由晚上7時開始，32台的收視為2.3，去到7時45分已急升至6點，半小時後再升至6.9，及至晚上8時45分錄得最高收視7.9，即約51.3萬人收看，較「8.31」晚上於港鐵太子站直播的最高收視4.9，高出足足3點，而全晚整個直播的平均收視為7.3，即約47.4萬人收看。

港台消息人士透露，以同時段相比，當晚32台的平均收視僅次於翡翠台，據知在「社區對話」直播期間，很多觀眾都放棄收看娛樂節目，令翡翠台全線節目收視插水。於「反修例運動」期間，長期「0收視」的港台電視32因經常直播令收視狂飆，7月22日凌晨於元朗直播曾見1點，之後去到8月13日機場直播高見4點，現時在黃金時段有直播，收視都會有兩點左右，從中可見觀眾睇電視習慣逐漸轉變。