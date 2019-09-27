【金宵大廈】網民控訴TVB欠她一個視后　李施嬅︰唔知我有冇資格

無綫劇集《金宵大廈》跑出，成功吸引到一班觀眾追看，飾演女主角的李施嬅（Selena）功不可沒。故事以空姐住客Alex／舞女Coco（李施嬅飾）和大廈管理員阿蕭／警察劉旭輝（陳山聰飾）的愛情故事貫穿，再加插十個單元故事，劇集氣氛懸疑，但又不失浪漫的情節，圍繞著Alex和阿蕭的宿世姻緣。Selena在周四（26日）商台錄影節目後接受《香港01》訪問，講到自己在他們的愛情故事上所感受到的。

Selena談及這些年來自己對愛情的覺悟。（梁碧玲攝）

Selena覺得這個愛情故事好浪漫，但是兩位主角的執著令他們把不好的事帶到今世的命運︰「令到佢哋想一齊，好似一齊，但係又好似個人已經唔喺度咁樣，大家未必完成到件事，其實係一個悲劇嚟。」Selena在Alex和阿蕭的愛情線上，也有一番感受︰「我覺得有啲嘢過咗去，其實let go（放手）係好啲，感情方面尤其是，你唔let go之前嗰個，就唔會有更加好嘅嘢嚟。」Selena指這也是她自己的愛情觀︰「我以前細個唔識嘅，好捉得緊㗎，所以我每一次meet（遇到）嗰啲男仔都會有同樣嘅character（性格），但係而家我係會let go，咁就會有新嘅唔同嘅嘢﹑更加好嘅嘢會嚟。」或者就是大家所說的懂得放手才會得到更多的道理。

Selena大讚編審羅佩清在《金宵大廈》中的設計有心思，有好多好細微的訊息帶出，好有深度。（梁碧玲攝）

《金宵大廈》成功再掀起追劇的熱潮，以不是「大堆頭」的製作來說，的確是一個鼓舞。對於外界的正面迴響，Selena坦言好開心又好感恩︰「其實而家晚晚我都會睇大家嘅留言，大家畀我嘅祝福啊，好多人都話『呢套劇好好睇』﹑『唔睇劇而家又要追』，有啲人話『十年冇睇劇（而家）又要睇』，又睇到一個留言話『本來諗住罷睇TVB，跟住都要睇，希望唔好影響我哋嘅行動』，我就覺得『嘩，咁好！大家都真係好鍾意呢一套劇』。」而且大家給她的鼓勵和讚揚，她都會銘記在心。

Selena覺得自己已不太注重有沒有獎，反而好希望同劇的演員例如陳山聰得獎，又或者此劇可以得到「最佳劇集」獎。（劇照）

點擊下圖睇吓更多《金宵大廈》嘅相︰

+ 7 + 6 + 5

Selena加入無綫16年，無奈每年在無綫的《萬千星輝頒獎典禮》都空手而回。但其實她一向都有觀眾緣，這次的演出再得到好的評價，卻又已離開TVB，難免令人覺得可惜。網民在看過《金宵大廈》後，更替她不值，甚至覺得TVB欠她一個視后。被問到對視后的看法，Selena坦言︰「我都唔知我有冇資格其實！都唔係到我去諗㗎啦，其實真係冇諗攞獎好耐，呢樣嘢都唔會係一樣我控制到嘅嘢，所以都唔想去諗。」所以Selena寧願會著重多點大家給她的愛和鼓勵，她又說︰「反而係大家覺得我係deserve（值得得到）一樣嘢嘅時候，呢一個感覺，反而我覺得仲好過真係攞一個獎。」

點擊下圖睇吓更多Selena嘅靚相︰