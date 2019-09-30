【多圖】TWICE娜璉示範《Feel Special》最難舞步　NG到志效都嬲

韓國人氣女團TWICE帶着新歌《Feel Special》回歸，9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、Mina、志效、多賢和彩瑛的一舉一動，當然也是焦點之一。近日官方《TWICE TV》就公開了9人拍MV的花絮影片，就等人氣王娜璉教大家這次編舞最難的部分！

TWICE《Feel Special》的反應非常良好，首週的專輯銷量已衝破15萬4千張，打破了自身紀錄外，同時也繼續穩守韓國歷代女團專輯首週銷量榜的第一位。而官方近日亦陸續公開TWICE拍攝MV的花絮，第一集就由娜璉打頭陣，她在片場可愛的模樣立即融化了不少粉絲的心。TWICE曲風越漸成熟，她們的舞步亦比以往難度增加不少。而娜璉就率先示範了這次《Feel Special》編舞最難的部份，原來正是一個雙手放臉前的動作，她更因這個動作而不停NG，一秒激嬲志效和定延。

娜璉示範《Feel Special》最難舞步，粉絲有發現問題嗎？（TWICE TV截圖）

《TWICE TV》及全新團體照逐格睇：

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拍攝MV的期間，TWICE更發生了被昆蟲突襲的小插曲。9人在等待期間各自練習時，Sana驚見地上出現一隻疑似是飛蛾的昆蟲後，發出一句尖叫聲就開始奔跑，連帶非常怕昆蟲的Momo和娜璉都嚇到雞飛狗走，場面搞笑！不過TWICE已不是第一次被昆蟲而嚇到彈起，8月TWICE走《MGMA》頒獎禮紅地氈時，全體已曾因一隻昆蟲而嚇到花容失色，最後要由冷靜的多賢收拾現場，令粉絲哭笑不得。

因為一隻昆蟲，TWICE再一次嚇到雞飛狗走！（TWICE TV截圖）

TWICE就算在頒獎禮紅地氈上都會遇到昆蟲。（MGMA截圖）

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