【黑鏡】未來世界講句粗口都被警察拉　埋沒良心卻晉身上流社會

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美劇《黑鏡》(Black Mirror)的世界觀，不時都會有荒謬透頂的設定，讓人看得過癮，偏偏細思極恐。《黑鏡》第3季的其中一個單元《急轉直下》，講述未來世界有評級制，人人要揞住良心做人，如此氛圍下，講真話變成原罪，甚至講句粗口發洩不滿，也隨時會變成階下囚，更諷刺是只有監獄才有言論自由，相當可悲。

女主角Lacie本是普通OL，一心想晉身上流社會。（Netflix影片截圖）

劇中女主角Lacie是一位普通的OL，由於在未來世界設有評分制，人與人交往可以即時為對方評分，超過4.5分(最高5分)即晉身上流階層，可享有各種特權，而這些特權階級為下層評分，可以提升對方的分數，上流人士無論是住屋、駕車、乘搭飛機，也可以有優惠，但低分人士卻連求職、買樓、租屋都會有限制，所以不少人，包括女主角都一心一意向上流，更不惜埋沒良心，講出很多違心說話，去討好一班特權階級。

女主角被特權階級迫害，更奮起反抗，說出真心說話。（Netflix影片截圖）

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之後Lacie因種種原因，淪為3分以下的低下階層，終於體會到這班貧苦大眾的困境，最令她難受是沒有言論自由，甚至連講一句粗口的權利也被限制，而Lacie就是因為說了一句粗口而被警察拘捕，之後她的評分會以雙倍速度下降，Lacie為此苦苦掙扎，先是跟人講道理，爭取她的合理權利，但卻發現她的訴求被漠視，Lacie開始轉為控訴，跟特權階層對立抗爭，最後結果可想而知，隨住Lacie的分數降至零，她被視為反社會人士而被捕入獄，更諷刺是在獄中，她終於可以講出自己的真心說話，有良心的人卻淪為階下囚，女主角的遭遇令人心痛。

說出真心話的後果，是被捕入獄，讓人心痛。（Netflix影片截圖）

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