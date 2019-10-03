【金宵大廈．劇透】Alex被困金宵大廈　生死之謎終於揭曉

TVB劇集《金宵大廈》吸引大批劇迷追看，上回劇情講到蔡San（陸永飾）因為擁有「金丁」成為金宵大廈的傳說，水哥（黃祥興飾）更利用他吸引團友，就連家敏（譚凱琪飾）也心動，想利用他幫自己達成嫁有錢人的心願……此外，Alex（李施嬅飾）睡覺時驚醒，發現地上有水不斷湧出，於是向阿蕭（陳山聰飾）求助，但阿蕭趕至時卻見地上是乾的。林老師（劉江飾）故意引阿蕭到金宵舞廳，阿蕭抬頭望着氣槽，忽然頭痛欲裂，接着浮現連串畫面後暈倒……

新單元故事《金丁》以性交轉運為題材，蔡San（陸永飾）原來天賦異稟！（劇照）

Alex與阿蕭前世今生的故事進一步揭曉。（TVB Official YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到蔡San發現家敏想利用他「性交轉運」，二人鬧翻。蔡San因不想拖欠家敏，再與她上床，其後家敏遇上富二代蕭公子。蔡San到賓館退租時，發現家敏在房內。原來家敏為蔡San拒絕蕭公子求婚，兩人重歸於好。

蔡San同家敏重歸於好。（TVB Official YouTube影片截圖）

Alex驚覺自己走不出金宵大廈，其他人亦看不到她，慌亂不已。（TVB Official YouTube影片截圖）

另一邊廂，Alex夢見飛機失事，驚醒後發現書店內水如泉湧。Alex驚覺自己走不出金宵大廈，其他人亦看不到她，慌亂不已。阿蕭強抑痛苦安慰她，二人隨黑貓到舞廳，阿蕭打開氣槽，一只流星心口針，一串夢，揭開一段宿世情緣……

流星心口針揭開一段宿世情緣。（TVB Official YouTube影片截圖）