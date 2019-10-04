《PRODUCE X 101》再爆曲目提早洩露　《偶像學校》咪咀都拎第一

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》爆出涉嫌賽果造假，繼對製作人安俊英PD及製作組辦公室進行調查外，警方早前亦到了Starship、MBK和Woolim娛樂作搜查，未知X1和IZ*ONE活動會否受影響。昨天（3日）MBC新聞請來曾參加節目的練習生再爆料，而另一選秀節目《偶像學校》亦再有新醜聞？

MBC新聞昨天報道有關《PRODUCE X 101》涉嫌造馬的消息，當中一位曾出演的練習生講到，有編舞老師預早向練習生洩露比賽歌曲，因此有部分練習生其實已提早知道曲目，有別於節目上的同時公布。該名練習生更講到，節目製作組一早就有所謂「PD Pick」的練習生名單，即PD心目中的理想人選，為了讓名單中的練習者出道，會進行只有特定參加者的拍攝，質疑節目相當不公平。

MBC新聞報道有關《PRODUCE X 101》造馬消息，有參加者再爆料。（MBC截圖）

MBC新聞逐格睇：

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X1出道仍未滿3個月，未知會否受到影響。（FB/@ x1official101）

報道中亦有提及另一選秀節目《偶像學校》，一位曾出演的練習生大爆節目開始時講到聚集了三千名素人參加選秀，可是最後入選的40人中，只有4位是來自選秀環節，相反其餘36都是預先安排好。除了投票懷疑有造假外，該參加者更爆料，比賽中有人咪嘴卻被選為主唱組第一名，其身份引來網民的猜測。早前一名疑似是《偶像學校》落選練習生李海印父親的網民，在論壇上對Mnet進行控訴，有指公司無理要求女兒簽約，最後卻黑箱作業令她落選，承諾讓李海印於去年10月出道後又一直放任不理，怒斥公司浪費了女兒的青春。

《偶像學校》也是這次調查的對象之一，李海印相信也是關鍵人物。（Naver）

按圖了解疑似李海印父親控訴：