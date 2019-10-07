【金宵大廈．劇透】康華遇上怪事連連　原來鏡盒背後有恐怖故事

TVB劇集《金宵大廈》踏入最後幾集的階段，真相似乎慢慢被大家發現。上一集《美魔女》單元講到「雪花賓館」老闆Yuki（康華飾）驚覺自己年老色衰，向醫師尋求幫助。後來，她在金宵舞廳一個箱裡找到母親的鏡盒，想起她的囑咐，原來她的母親就是舞廳的舞女萍萍（周寶霖飾）。而得到美容秘方的Yuki，卻衰老不少，但依然陶醉於自己的美貌。另一邊廂，阿蕭（陳山聰飾）向Yuki追問金宵舞廳的過去，及後又向林老師（劉江飾）查問關於Alex（李施嬅飾）跟他的宿世情緣。

Yuki平時已經經常補妝和照鏡。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【金宵大廈】譚凱琪變眼鏡娘勁索 TVB女藝人四眼look邊個最正？

劇情回到60年代的金宵舞廳，舞女萍萍整日陶醉在鏡盒中自己的美貌，行為怪異。雄哥（何啟南飾）出獄後到舞廳，萍萍在招呼他時被打到破相。而雄哥脅持CoCo（Alex之前世）到天台，質問她之前一筆巨額贓款所在。萍萍破相後，愈來愈瘋癲，更遺失了鏡盒，情緒失控。

水哥會發現咩？（劇照）

回到現代，萍萍的鏡盒落在Yuki手上。Yuki外表愈來愈老，卻自覺青春貌美，令眾人不解，而喜歡Yuki的水哥（黃祥興飾）發現驚人的真相！另外，阿蕭在書店發現CoCo和劉旭輝（阿蕭之前世）的合照，回想夢境，欲再追查有關的過去，後來他更到天台尋找線索，卻被困水箱，究竟水箱的存在又是否暗藏什麼秘密呢？

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