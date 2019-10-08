TWICE周子瑜疑過勞腳軟跌坐台上　志效喉嚨出事唱到失聲

帶着新歌《Feel Special》回歸的TWICE行程排到滿一滿，繼Mina因恐慌症要休息，志效疑似唱到失聲，喉嚨出現問題後，子瑜亦似乎因為過勞而在舞台腳軟跌倒。雖然沒有大礙，但成員連續出現健康問題，粉絲都非常擔心。

本月6日TWICE參加在首爾仁川舉辦的《SBS Super Concert》，同場亦有EXO Chen、AB6IX和請夏等偶像歌手參與。由於當日是星期日，因此TWICE由清晨開始便參與音樂節目《人氣歌謠》錄影，其後出發到仁川進行拼盤演唱會綵排後，又再返回位於加陽的錄影現場參與直播，音樂節目結束後又立即到仁川的演唱會現場。雖則TWICE都有專車接送來回，可是加陽去仁川的車程需時約半小時，單是舟車勞頓、化妝和待機時間等，成員已疲憊不已。

TWICE子瑜疑因過勞而在舞台腳軟跌倒。（YouTube截圖）

TWICE子瑜跌坐台上逐格睇：

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從不敷衍粉絲的TWICE當晚帶來新歌外，亦一連唱出《FANCY》和《YES or YES》兩首歌。身穿吊帶連身短裙的子瑜初頭亦沒有異樣，可是從《YES or YES》開始已見她的舞步比平時變得無力亦面有難色。不過敬業的子瑜一直堅持到最後，去到接近結尾時似乎因支撐不住跌坐在台下，要志效出手扶起。雖然子瑜立即站起來如常表演，但情況令粉絲非常擔心，希望公司能更關注TWICE的健康，不希望再增添傷兵。

6日的《人氣歌謠》一位Encore舞台中，志效亦似乎因失聲而無法唱Live。（YouTube截圖）