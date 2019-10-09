王嘉爾寫簡體「爱」字再被追撃　霸氣回應：據我知是這樣寫的

韓團GOT7的香港成員Jackson王嘉爾近年專注內地活動，吸引了大批中國粉絲支持，他亦活躍於IG及微博，不時與粉絲作近距離溝通。未知是否因要迎合內地粉絲的需求，Jackson多用簡體字為主，一直都有部分香港粉絲對此非常不滿，近日Jackson又因簡體字而被追撃。

Jackson昨日（8日）在IG宣傳即將在25日發行的新專輯《MIRRORS》，並公開專輯全碟曲目。當中惹起爭議的歌曲就是第8首歌《爱》，後面寫上「I LOVE YOU 3000 CHINESE VERSION」外，照片上亦寫有4個「愛」字的簡體字。照片引來部分網民不滿，有人留言「愛字都唔識寫」，諷刺王嘉爾不用繁體字。不過一向懶理的Jackson當然未有受影響，他更在網友的留言下用簡體字回覆「據我知是這樣寫的」，直接作出反撃。

Jackson因上傳了一張有「愛」字簡體字的照片而被追撃。（IG/@jacksonwang852g7）

按圖睇網民點講：

雖然Jackson又因用簡體而被網民追撃，不過依然有一大班忠心粉絲為他撐腰。大家都紛紛留言鼓勵他，表示無需理由「黑粉」的批評，更有人大讚王嘉爾「我王哥就是我王哥，還是這麼剛」，意指佩服他堅定做自己！其實Jackson已不是第一次展現自己愛國的心，在節目唱出「我是中國90後」外亦曾擔任「護旗手」。這次又一次掀起香港及內地網民的罵戰，未知會否引起更大的爭議呢？

Jackson霸氣回應事件後，意外引起中港罵戰。（IG/@jacksonwang852g7）