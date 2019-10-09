【金宵大廈．劇透】「毒男」林子善打機都有出息　冧掂女神張曦雯

TVB劇集《金宵大廈》進入結局篇，上回劇情講到膠罐（林子善飾）在天台修理天線時聽到水箱有聲，同時手機程式Simone道出遊戲「奇幻大廈」的情節，他打開水箱救出阿蕭（陳山聰飾）。膠罐遇見女神張曦雯，教她玩「奇幻大廈」遊戲，更獲對方邀約一起打機，「進入」遊戲打喪屍！

膠罐（林子善飾）遇見女神張曦雯，仲教對方玩「奇幻大廈」遊戲。（TVB YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集繼續單元故事《Simone》，膠罐與曦雯再一起打機，表現默契十足。膠罐約會曦雯，緊張問Simone意見。兩人相約宵夜，曦雯在膠罐面前表露真性情，兩人更成為交心好友。不過之後曦雯與膠罐打機時出現分歧，唯獨留下膠罐單打獨鬥。好在最後曦雯先踏出一步，到金宵大廈邀膠罐一起打機，向他道歉後卻直斥他以偷拍片段作威脅。膠罐聽後大感愕然，原來一切都是Simone所為，更將二人推向險境，膠罐為保護女神曦雯孤注一擲……

兩人約會。（TVB YouTube影片截圖）

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另一邊廂，林老師（劉江飾）醉酒夢回60年代，Coco（李施嬅飾）決定同旭輝（陳山聰飾）遠走高飛，臨走前請求林哥仔（張彥博飾）為兩人拍照留念……

Coco（李施嬅飾）同旭輝（陳山聰飾）合照留念。（電視截圖）