丁海寅化身「靈魂藥劑師」為粉絲解惑　突然跳落台令粉絲失控尖叫

有南韓「國民年下男」封號的演員丁海寅，繼上周到台擔任金鐘獎頒獎嘉賓後， 12日二度來台舉辦「2019丁海寅ONE SUMMER NIGHT」台北粉絲見面會，過去他以戲劇暖男形象撩粉，一開場即開金嗓深情演唱，讓現場1000名粉絲聽得如癡如醉。他和粉絲互動玩遊戲，私人習慣大解碼、愛的3秒抱、同框自拍，無法上台的粉絲，氣到扼腕跺腳，節目進行到尾聲，丁海寅展現畫功作畫，還跳下台親自送給粉絲，引發現場驚呼連連。

韓星丁海寅台北粉絲見面會昨日（12）於台北國際會議中心登場，現場演唱歌曲。（聯合新聞網授權使用／季相儒攝）

丁海寅行程滿檔，擔任金鐘嘉賓之後又馬不停蹄前往泰國辦見面會，累到身體微恙，11日抵達桃園機場時，他戴口罩、戴帽子現身，面對大批粉絲熱情接機，也低頭不語；見面會上，丁海寅解釋：「應該要好好打招呼的，但最近身體真的不太好，再一次向大家說抱歉！」見面會上，他也應之前在作品「春夜」中飾演的藥劑師，穿上白袍、化身「靈魂藥劑師」，認真為粉絲解惑，也十分專注地包藥包

丁海寅化身「靈魂藥劑師」為粉絲解惑。（聯合新聞網授權使用／陳慧貞攝）

去年丁海寅在《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇中，飾演不畏世俗眼光、深情捍衛愛情的年下男，一舉成為「姐姐」們最佳理想情人，溫暖微笑的神情，擄獲眾多粉絲芳心，見面會上，丁海寅吐真實個性，「因為我的個性過於認真，一直很擔心大家會覺得我很無聊，而且在這裡還要透過翻譯，更擔心大家覺得無趣。」台下粉絲立刻回喊「沒關係」，透過現場粉絲問答遊戲，他也吐之前拍「春夜」演單親爸爸時，因一場視訊戲，數不清NG幾次，他笑：「因必須假裝視訊的另一方是有人的，這點很難，NG到最後，連演我兒子的小朋友都受不了。」

丁海寅去年首度到台辦粉絲會，也是個人海外見面會的第一場，重回舊地感覺意義非凡，也稱這次提前來台，趁著空檔火速跑去血拚30分鐘，上周來台參加金鐘時，會後和工作人員品嚐麻辣火鍋，令他大為驚艷，一不小心吃了太多，十分開心，希望下次有機會以「旅行」的目的暢遊台灣。

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