【3日2夜】藝人、言語治療師工作兩邊走　周佩婷：幾辛苦都要堅持

緊接着吳紫韻、胡美貽主持的《3日2夜》法國篇，就會到周佩婷（Angel）和譚嘉儀（Kayee）登場。周佩婷接受《香港01》訪問時表示，這次拍攝地點就是香港人最常到訪的日本：「今次最難忘嘅係我同嘉儀喺浴缸互相幫大家影相影足成晚，好似唔使瞓又唔識攰咁！」

周佩婷對上一次主持《3日2夜》已經2年前，與潘梓鋒一同主持的台灣篇。（《3日2夜》截圖 / TVB）

周佩婷這次日本長野之旅，原來已經是她自入行後的第三次主持《3日2夜》，早在16，17年就已經主持過澳洲以及台灣篇。當時《3日2夜》節目一出後，她更被網友盛讚笑容甜美、身材好以及Girlfriend-able，不過自2017年起卻又突然「消失於幕前」。

周姑娘好靚女吖。（受訪者提供）

淡出幕前2年 為幫助有言語困難人士



原來她在這兩年時間內，重回校園進修，更考獲了言語治療師的碩士課程。她說：「雖然大學時我讀咗Media呢一行，但係言語治療都係其中一樣我想讀嘅科目，所以我想趁自己仲讀到書，記性OK嘅時候進修下，同埋之前都試過喺自閉症機構做過義工，覺得佢哋好需要幫忙，所以想幫到佢哋。」如是者，她在經歷一番掙扎後，就決定放棄了上位機會去了進修，最後也順利地畢業變成言語治療師。

譚嘉儀和周佩婷這個組合，真的十分有新鮮感。（受訪者提供）

幫助​小朋友得家長答謝 周佩婷：幾辛苦都要堅持落去！



她也提到，現時的她同時兼顧藝人以及言語治療師的工作，不為別的，正是因為兩份工作能相輔相成之餘，也能帶給別人歡樂。她說：「我係見到人開心，我都會好開心嘅人，就好似做主持要傾計，同小朋友講嘢都要通過傾計刺激佢哋語言發展，所以我都希望透過講嘢，去幫到有需要嘅人。」在言語治療師的工作中，她曾幫助了一個有言語困難的小朋友，之後還得到了家長的感謝。她：「好感動，因為嗰次係我第一次收到家長嘅稱讚，覺得自己幾辛苦都要堅持落去，有時兩邊走會辛苦啲都係值得嘅，可能我係貪心啲，但起碼我做到我想做嘅嘢。」

兩年前（2017年）的周佩婷：

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多謝譚嘉儀！將周佩婷影得咁靚！（受訪者提供）

想借助藝人、主持身份宣揚語治療



她透露現時每逢星期六都要到診所工作，很少有休息時間，治療的對象大多是小朋友或長者：「小朋友方面，我主要係做一啲有溝通問題嘅小朋友，包括口吃、發展遲緩、有發展障礙或者係有自閉症、ADHD（多動症）嘅小朋友，老人家就係有吞嚥障礙同埋溝通困難，例如腦退化或者柏金遜症嘅老人家，我會同佢做一啲溝通同埋吞嚥方面嘅評估，之後幫佢哋做治療。我都想幫多啲人，因為香港喺呢方面，始終比較少人了解，自己同時係一個藝人、主持，我都想等多啲人認識。」

周佩婷被網友讚有女朋友Feel同埋笑容甜，都唔係冇原因：