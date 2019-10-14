《大叔的愛-in the sky-》劇照曝光　黑澤機長暗戀廢柴空少春田田

去年4月於朝日電視台周六深夜劇時段首播的BL劇《大叔的愛》，出乎意料成為2018年日劇界奇葩，於香港及亞洲等地掀起追劇熱潮，就連8月底在日本上映的電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》也大收旺場，至今當地票房已超過22億日圓（約1.6億港元）。吸金力如此厲害，電視台理所當然食髓知味，努力發掘這套「IP劇」的可持續發展機會。

繼電影版之後，電視台緊接製作第二季《大叔的愛-in the sky-》，惟未能夠原班人馬上陣，有報道指飾演「牧凌太」（小牧）的林遣都，因擔心戲路被定型，影響日後演藝事業發展而決定辭演，反而在首播不久的NHK晨間劇《緋紅》則見到其蹤影。既然陣容有變，所以《大叔的愛-in the sky-》的故事發展將不會承接上一季，而是重新開始，朝日電視台的官網亦強調，今次是「（角色）關係值Reset」，但會保留春田創一以及黑澤武藏兩位主角的名字。

朝日電視台周一（14/10）公布三張《大叔的愛-in the sky-》的劇照，雖說新一季角色洗版、「關係值Reset」，不過主綫仍離不開春田田（田中圭飾）與機長黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）之間的男男戀。其中一張劇照見到春田田竟然挨在黑澤機長的膊頭上，看得劇迷心如能撞。（post.tv-asahi.co.jp）

戶次重幸（右）於《大叔的愛-in the sky-》飾演飛機維修員四宮要，跟春田田（田中圭飾）一同住在航空公司的員工宿舍，二人感情要好，更會一起玩「煮飯仔」，暫時未有跡象顯示他倆在劇中會蘊釀出愛情。（post.tv-asahi.co.jp）

「春田田」不再熱血迤到爆 傻更更性格令大叔心動

朝日電視台周一（14/10）在《大叔的愛-in the sky-》劇集官網首次公布三張劇照，並透露故事大綱。劇情講述由田中圭飾演的春田創一，素來在職場上沒有女性緣，這個設計跟第一季情況相若，惟角色性格上，再也不是「天空不動產」那個勤奮上進、提攜後輩的熱血「春田田」，而是態度極為「迤爆」的廢柴打工仔，第一天上班便遲到，令由吉田鋼太郎飾演的「大叔」飛機師黑澤武藏甚為不滿，不過奇怪的是，當「黑澤機長」見到「春田田」笨手笨腳的時候，竟然有心動的感覺。

難怪他在劇組開設的「個人Instagram」簡介裏也這樣寫：「我而家已經『轉行』做了飛機師，最近公司出現咗一位叫『春田』嘅新同事，唔知點解總係對佢有啲在意......」說時遲，那時快，「黑澤機長」因為要商討公事，而有機會跟「春田田」獨處，不知何解，「春田田」竟突然使出無防備攻擊 ── 將頭挨在「黑澤機長」的膊頭上，令大叔心如鹿撞，只能用理性壓抑自己的感情，到底他與「春田田」之間能否發展成為一對Gay Couple？就要留意劇情發展。《大叔的愛-in the sky-》將於11月2日在朝日電視台首播，而ViuTV在早前舉行的《2020年節目發佈會》上已宣布購入此劇播映權，相信香港觀眾很快便會有得睇，不用等到頸都長。

「壁咚」經已過時！在《大叔的愛-in the sky-》裏，飾演副機長成瀨龍的千葉雄大，向飾演春田田的田中圭施以「網咚」。（post.tv-asahi.co.jp）

電視台為宣傳劇集而開設的「黑澤部長」「個人」Instagram，近日已換上新頭像，由吉田鋼太郎飾演的黑澤部長，如今已變身機長，更在個人簡介中指自己轉行做飛機師，指公司近日來了一位新同事叫「春田」，更直言：「唔知點解總係對佢有點在意！」（instagram.com/musashis_room）