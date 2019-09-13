【大叔的愛】內田理央樣靚身材正　網民：佢係故事中最悲慘角色

日劇《大叔的愛》紅遍全球，儲下一班粉絲，所以電影版《大叔的愛 ： LOVE or DEAD》未上映，已有一大班影迷表示很期待。 雖然故事以男士的「hehe」之情為主，但其實戲中有一個女角色都很搶鏡，與春田（田中圭 飾）青梅竹馬的荒井千鶴（內田理央 飾），可算是故事中最悲慘角色。

劇迷覺得內田理央飾演的荒井千鶴是整個故事中最悲慘的角色，因為她與春田都沒有在適當的時間表達心意，最後未能進一步發展下去。（《大叔的愛》劇照)

BL神劇《大叔的愛》掀起一番熱潮，添食開拍電影《大叔的愛 ： LOVE or DEAD》，由三角戀發展成五角戀，為了愛情這幾位大男生應該會去得更盡更激。不過，影迷千萬不能走漏眼的定是由劇集開始已飾演春田（田中圭飾）青梅竹馬的荒井千鶴，角色由內田理央飾演。

荒井千鶴與春田是由細玩到大的好友，荒井卻多年沒有發現自己對春田的心意。（《大叔的愛》劇照）

在錯的時間遇上對的人

春田與荒井千鶴由細玩到大，其實二人都對大家心生好感，只可惜Timing的問題，他跟春田才沒有進一步發展下去。他們一直都當對方是最好的朋友，有甚麼困難、感受都會互相傾訴，卻沒有過電。在劇集中，直到春田跟阿牧幫他哥哥奪回居酒屋，荒井千鶴被受感動，開始察覺到自己喜歡上春田。可惜，當時春田已經喜歡上阿牧，可說是在錯的時間才清楚大家的心意。

難怪有粉絲都替這位樣子甜美、性格溫和的荒井的愛情路感到唏噓，指出「她是整個故事中最慘的角色」。

在電影中荒井千鶴（內田理央飾演）只有很少量的戲份，劇迷可能會覺得有點可惜。（《大叔的愛 ： LOVE or DEAD》劇照）

禾桿冚珍珠 真人身材超好

錯失了荒井千鶴，絕對是春田的損失。事關現實中的內田理央，樣靚身材正，雖然在《大叔的愛》系列中沒有經常曬出美好身段，但其實她屬禾桿冚珍珠。內田理央現年27歲，2010年參加NTV女郎選拔出道，日本大學法學部經營法學科畢業，曾拍攝過《假面騎士Drive》，但真正讓大家認識的，是在《逃避雖可恥但有用》飾演對性情主動的女子五十嵐安奈。

+ 12 + 11 + 10

內田理央girlfriendable

內田理央曾表示自己是個宅女，如果每天都能打機，就能給她最幸福的感覺。當中，她最愛的遊戲類型是與保衛地球有關的，一個喜歡打機的女友，相信很多男生都夢寐以求。而她在日劇《海月姬》中扮醜扮廢青，雖然收視麻麻，但表現備受大家讚賞。

內田理央話自己是一個宅女，最愛打機。（rio_uchida/IG相片）

​內田理央影寫真大解放

內田理央在日劇中穿著比較多布，但現實中她同時是模特兒，拍過不少性感寫真，穿起水著大方展現美好身段。最為印象深的是影雜誌封面時，內田理央單靠一隻手遮胸拍攝，性感又迷人，極具吸引力。但不要以為內田理央最觸目的只有美胸，其實她的優勢是臂部，擁有一個又美又翹的臀部，她也以此為傲。

點撃即睇更多內田理央的靚相：