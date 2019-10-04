【日本整人】男星炮製浪漫約會　西裝背後隱藏爆笑真相

一場浪漫約會，卻成為了爆笑整人計劃，被整蠱的藝人還要懵然不知，相當具喜感。日本綜藝節目《水曜日的Downtown》，由主持春日俊彰相約女星草刈紅蘭到遊樂場，拍攝約會過程，但春日原來只穿上半套西裝，前面整齊，背後卻是大露背加內褲，究竟3小時的約會，紅蘭會否發現被整呢？下文自有分解。

日本整人節目中，春日穿上半套西裝，跟女星紅蘭約會。（Youtube影片截圖）

日本女星紅蘭只知節目要拍攝遊樂場約會，直至拍攝當天才知拍攝對象是搞笑藝人春日俊彰，當天春日的西裝只有前半部分，要讓紅蘭在不知情下跟他約會。春日現身時全場爆出笑聲，卻只有紅蘭不知發生什麼事，開心跟春日約會，春日千方百計要用正面對著紅蘭，又不時站在女方身後，卻又要表現自然，相當考驗春日演技。當天紅蘭在遊樂場選擇先玩旋轉木馬，二人雖然平排而坐，但紅蘭只是一味甜笑，享受約會過程，完全不知身旁的春日有古怪。

女星被整蠱過程大公開：

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西裝背後露出春日的背脊及內褲，要完全不被紅蘭發覺。（Youtube影片截圖）

二人先後玩了過山車、咖啡杯，一起影貼紙相，春日都順利完成任務，之後到玩飛鏢的攤位遊戲，春日卻遇上危機，原來一直慣用右手的春日，被紅蘭發現突然改用左手擲飛鏢，險些露出西裝背後的秘密。到最大危機的笨豬跳，春日也能過關，二人相處了2個半小時，紅蘭也未有發現被整。直至玩足球遊戲，春日終於被見到褲子後露出的小腿，紅蘭此時才知悉自己已被整蠱，春日雖然最終挑戰失敗，但已經讓人笑到碌地。

日本女星紅蘭擁有修長美腿。（紅蘭IG圖片）

女星紅蘭高清靚相：