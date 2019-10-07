【多圖】《人形蜈蚣》導演新作挑戰嘔心尺度　性滿足來自別人痛苦

數到歷年重口味電影，《人形蜈蚣》一定被列入三甲，血腥恐怖都只係等閒事，但一幕幕將口及肛門用手術連接起來的情節，嘔心度爆燈。導演Tom Six連續拍了三集，令條蜈蚣愈來愈長，導演終於要搞搞新意思，推出黑暗新作《The Onania Club》，近日官方釋出新預告片，一班中年女士望住屍體集體自我慰藉，相當變態核突。

女主角Jessica Morris，表面擁有幸福家庭，實則慾求不滿。（Youtube影片截圖）

荷蘭導演Tom Six的作品《人形蜈蚣》，雖然畫面核突嘔心，甚至讓人看得倒胃，但片中的情節卻是創意無限，Cult到極致，仲連續拍了三集，證明這些片種大有市場，很多戲迷都期待Tom Six新作，而近日由他執導的《The Onania Club》釋出新預告片，今次由幾位中女擔大旗，女主角是Jessica Morris，而戲名中的「Onania」，來自聖經創世紀，記載猶大之子俄南，在兄長過世後，被父親命令跟兄嫂發生關係，為其兄傳宗接代，但俄南不願意，雖然發生關係卻未有完成，其後俄南名字被解讀成自我慰藉，電影亦以此種行徑貫穿全片。

The Onania Club成員一起睇911恐襲畫面，竟然集體性興奮。（Youtube影片截圖）

大量挑戰電影尺度畫面：

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電影講述女主角Jessica Morris有一個幸福家庭，育有一名孩子，但原來她一直慾求不滿，每次看到別人受苦，即會產生性興奮，例如片中女主角聽到好友丈夫意外失去一條腿，已經興奮得要即時進入洗手間自我解決。女主角看過心理醫生也未能找出原因，直至她認識了Flo Lawrence，引薦她加入了「The Onania Club」，內裡的成員也愛看別人痛苦，屍橫遍野就會挑起性趣，所以片中見到她們一起看911恐怖襲擊及船難畫面，之後會集體自我解決。本來睇片發洩無傷大雅，偏偏她們愈玩愈激，竟然假扮劫匪，持槍虐待其他人，以達至性滿足，其後更演化成傷害家人，這種性癖好不但匪夷所思，最後女主角更要付出慘痛代價，究竟最後結局如何，留待觀眾入場欣賞。

911美國世貿受到恐怖襲擊，竟然成為片中女性的性片。（Youtube影片截圖）

睇完911片段，片中女性即場自我解決。（Youtube影片截圖）