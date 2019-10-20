【解決師．劇評】過份計算致劇情老土　想扮「型」成最大致命傷

《金宵大廈》令到不少觀眾重追無綫劇，甚至連「我唔睇TVB」的觀眾都嘗試看一兩集，《金》劇令無綫今年推向一個前所未有的高峯，看各大討論區的版面就清楚，緊接《金宵大廈》播放的是年度重頭台慶劇《解決師》，如果這套都有好成績，相信會令網民再度關注無綫劇，但經過首五集，會替無綫擔憂，為何這套劇的劇情會這樣老土？基本上每個人物不論主角或是配角，觀眾看出場幾幕戲，就大慨估到他/她會發生什麼劇情，連他的結局你大慨會想像到，《解決師》是一套老土到你不能想像的劇集，原因可能就是因為太過計算.....

《解決師》相當落本更去到澳洲取景，但其實揼本外景已不是賣點，最重要是劇情，《金宵大廈》外景是尖沙咀，但一樣吸引。（《解決師》截圖）

監製劉家豪出名計算精確，不過今次《解決師》就可能計漏了驚喜。 製作有計算 觀眾需要驚喜卻欠奉



《解決師》監製劉家豪出名計算準確，他的作品80、90年代，甚至在前幾年都是收視保証，由以前《蓋世豪俠》《巨人》《談情說案》《護花危情》等，全部都高收視，而他監製的作品一定是當紅小生花旦，看《解決師》的卡士就知，主角王浩信、唐詩詠當紥視后，再搭人氣盛的張曦雯、馮盈盈，劇本元素包括殺手、黑幫爭權、校園、警察卧底，任何高收視題材都包含，家豪哥連傳媒最喜愛的鹽花新聞都設計好，張穎康浴室大戰馮盈盈突然在首集播映前一日流出，機關算盡偏偏算漏一樣，就是觀眾需要的驚喜。

羅樂林在劇中飾演蔣生黑社會龍頭大佬，點解黑社會話事人一定要姓蔣呢? 角色、劇情發展未見新意



《解決師》暫時最大問題是劇本沒有驚喜，先說女主角唐詩詠這個角色，典型好人煩膠，一個好人到世上不會存在的人，觀眾又怎能產生代入感呢?當劇情交待她是黑道千金，你已經想像到之後劇情，而飾演唐詩詠父親的羅樂林這個黑幫大哥蔣生(黑幫老大一定是這個姓氏)一如所料，又是想退隱江湖過平靜生活，照舊有套路應該會死先，到李天翔出場，劇中飾演羅樂林大仔，由細到大跟著父親闖江湖，基本上一出場就知他不懷好意，結果真係.....又是想奪位不擇手段，如果沒有估計錯，應該連羅樂林都殺，最老土是卧底阿海（陳偉洪飾）的劇情，當他交待做最後一次卧底然後結婚，有這句對白觀眾已經知道他不得好死，亦一如期望出現，暫時所有劇情、角色都在想像中出現,觀眾又怎會有意慾追看呢？就好像你打機開外掛一樣完全乏味。