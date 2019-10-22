【Sulli雪莉逝世】私人IG揭痛苦心情　洪錫天：以為她情況變好了

韓國女歌手Sulli雪莉本月14日被發現倒斃寓所，結束了25年的短暫生命。Sulli疑似因生前受抑鬱症困擾，而最後選擇了一條最絕望的路，同時網絡上的惡言霸凌問題，再一次引起社會關注。在不少粉絲心中，Sulli一直表現開朗，可是好友洪錫天昨天（21日）在節目上爆料，其實燦爛的笑容後並不如此。

雖然Sulli曾在節目上公開過患有情緒病，但表現開朗勇敢的她，表示自己已逐漸克服困境。從少到大習慣在鏡頭前展示笑容的她，更擁有「人間水蜜桃」的稱號。Sulli突然離開前的一天，如常工作及更新IG，難怪好友和粉絲都非常驚訝。昨天Sulli好友洪錫天在節目《Rumor Has It》中講到：「直至去年，Sulli仍會在私人帳戶上傳有關痛苦難受的文章。」公開她的內心世界，不如外界所看的一樣。

洪錫天坦言以為Sulli的情況已經變好。（YouTube截圖）

按圖睇洪錫天點講：

+ 7 + 6 + 5

作為好友見到Sulli對外故作開朗，洪錫天表示其實身邊有很多人擔心她，想給Sulli一個擁抱，他們之間也交談甚深。洪錫天坦言最近拍攝結束後，Sulli會與大家一同出席聚餐，她除了會聽從前輩的建議外，也毫不掩飾地在節目大談關於本人的惡評，表現相當開朗。當他與身邊的人一致覺得「Sulli的情況變好了」時，卻傳來她離逝的噩耗，這讓他們都難以接受。15日洪錫天上傳與Sulli的合照悼念好友，當中一句「說好要一起克服下去，但沒說再見就變成了沒出息的哥哥」，令網民非常心痛。

洪錫天15日上傳與Sulli的合照，使人心痛。（IG/@tonyhong1004）