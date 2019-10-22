【全民造星II】黃心美離巢女主持欠奉　新御用「花痴」竟然係佢？

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》吸引一班捧場客追看， 96名參賽者淘汰至60人，進入第二輪的比賽，他們要出盡渾身解數爭取只有48個的晉級名額，比賽現在來到第二輪，有看過上一季的觀眾少不免會將今季跟上季的節目比較，無論是節目形式和製作，又或者是參賽者的質素上的不同。當中有一個顯著的分別就是今季主持上少了兩位女主持黃心美（Scarlett）和陳俞希（Hailey），只餘下強尼一個主持。

一班參賽者加上師兄MIRROR落力演出。（資料圖片）

上季Scarlett﹑Hailey和強尼三個主持的配搭有較多變化，而且兩位女主持在參賽者表演時的反應也引起觀眾的討論，事關她們的評語非常搞笑，給人感覺有點「花痴」，見到外表出眾或者心儀的參賽者時的反應好直接，直情幫觀眾「花痴埋一份」，令人好有共鳴，例如Scarlett每次見到Anson Kong（江熚生）表演時都「心心眼」，見到他入圍，更激動到跑出去攬住對方！另一方面，在感動的時刻更不難看見女主持們為參賽者落淚的場面，也可以帶動到觀眾的情緒，令人印象深刻。

上季Anson Kong過關，Scarlett直情開心到衝出去跟他相擁。（電視截圖）

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但到第二季就得強尼一個男主持，他的角色定位就比較按常規，負責主持參賽者出場的程序，其實早前強尼在接受《香港01》記者訪問時就講過︰「其實我都聽過一個講法，話想着重喺比賽個度。」不過，有網民就表示「好寡」，少了一點調劑。但其實新「花痴擔當」另有其人，就是節目的監製花姐（黃慧君），因為這季花姐除了在綵排期間評價一班「仔仔」表演的鏡頭外，也多了表演完後對他們的意見，當中更不乏「高調示愛」！例如她在97號的K（劉瑞祈）表演完高喊︰「I Love You.」而且還常常為參賽者感不值，剪接出來的感覺跟上一季大不同。不知道大家對這個「新花痴」又點睇呢？

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