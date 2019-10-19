Somi泰國演出態度Hea爆？　網民批評：好險沒有在ITZY出道！

「划水」一詞又會被用作形容在表演中，歌手態度散漫、不認真，而提到曾被指「划水」的韓星，相信不少粉絲都會想起多次被點名的BLACKPINK Jennie。近日輪到I.O.I出身的Somi全昭彌捲入「划水」風波，竟然有網民更表示慶幸她沒有以ITZY一員出道？

今年6月以Solo歌手出份二次出道的Somi，一出道自然成為網民及傳媒的焦點。雖然出道歌反應不俗，可是粉絲多次批評公司沒有妥善準備Somi的造型及髮型等，讓偶像失去18歲應有的少女味，更鬧出伴舞變主角的嚴重問題。最近一則Somi於泰國《K-CRUSH 2019》拼盤演唱會的表演片段，就疑因「划水」而成為話題。影片廣泛流傳後，引來各地網民的討論，不少人批評Somi沒有珍惜寶貴的表演機會，不論造型和舞蹈都給人敷衍的感覺，態度亦相當懶散。

Somi上月於泰國的表演影片捲入「划水」風波。（YouTube截圖）

Somi疑似「划水」表演逐格睇：

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有網民直酸好險Somi沒有以ITZY一員出道。（網上圖片）

由於Somi離開前公司JYP娛樂前，一直是ITZY的預備成員，因此有網民留言說出「好險沒在ITZY出道」的話。此外亦有網民比較Jennie和Somi的劃水舞台，直指前者反而更有舞台魅力。不過幾乎一面倒的負評中，都有粉絲出言替偶像護航，指出從Somi的表情可猜測當時狀況應該非常不好，可是她仍敬業完成整個表演。粉絲也提出《BIRTHDAY》一曲原本強調慵懶感，請網友原諒經驗仍不足的Somi對慵懶的拿捏不夠好，反倒希望公司能好好教導她而不是放任她。

Somi原是ITZY的出道預備成員。（IG/@itzy_ryujin）

Somi以Solo身份出道後，關注和批評一樣多。（IG/@somsomi0309）