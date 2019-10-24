【全民造星II】王祖藍表弟孖八花五萬置裝　火火為乜棄尊嚴跪低？

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》於去年大受觀眾歡迎，參賽者們熱血追夢的過程感動了不少觀眾，由參賽者組成的偶像男子組合MIRROR及ERROR一出道更引起追星熱潮。 今晚（24日）播出的第18集，王祖藍表弟88號參賽者「孖八」李俊華進入第2次淘汰賽，今次他有備而來，更豪花了五萬元準備特技化妝、拍片、機械人等等裝備配合整個表演。

88號參賽者「孖八」李俊華擅長機械舞，表演讓眾導師拍案叫絕。

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是次孖八的表演融合兩大元素，第一是他一直喜歡的未來戰士，第二是他將為人父的心情，兩者結合的機械舞。孖八透露10月將會做人爸爸，他經常幻想未來與女兒跳舞的情景，於是將所思所想加入表演。表演令三位星級導師陳潔靈、郭偉亮及火火拍案叫絕，贏盡掌聲。Eric Kwok 表示 :「第一次見到這種表演，覺得精彩到可以擺上American Top Talent，就算要俾錢我都會去睇，好震撼，我以你為榮。」

82號參賽者丘凱雄（Hugo）的歌唱力備受MIRROR及一眾參賽者認同。

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而明晚（25日）播出的第19集再次出現星級導師爭人的場面，Miss Chan Chan（陳潔靈）、Eric（郭偉亮）及火火同樣睇中唱歌了得的82號參賽者丘凱雄（Hugo）。火火揚言有被出賣的感覺，因為他一早而向Miss Chan Chan及Eric表示Hugo是他志在必得的囊中物。為了Hugo能加入自己團隊，火火更放棄自己尊嚴，斟茶跪向Eric，求他放人，慘被Miss Chan Chan及Eric玩弄一番。