【Sulli雪莉逝世】Luna首更IG上傳f(x)五人合照　Amber眼腫回美國

韓國女星Sulli雪莉上週（14日）離世，終年25歲。Sulli生前曾是女團f(x)一員，雖然她已於2015年退出，但與4位成員Victoria宋茜、Amber、Luna和Krystal的感情依然非常好。Sulli的離開，各人都立即停下手上工作，送別最親的好友，消失多日的Luna今天（25日）終於更新IG剖白心情。

本來正在出演舞台劇的Luna，收到Sulli離世的消息後已立即停工，情況令人擔心。沈默了11天後，Luna今天在IG上傳f(x)五人時代的合照及長文悼念Sulli。她講到：「因為有你，姐姐笑了很多也哭了很多，我們經常吵架吧？姐姐無法再照顧你，給你更多愛，對不起。希望你在美麗的天上，做一個更閃亮的Sulli…你是一個可愛的孩子，也是我成熟的妹妹，我愛你Sulli，真的很愛你。」顯然Luna仍未能走出傷痛，不少粉絲都有留言為她打氣。

Luna今天終於更新IG，獲不少粉絲打氣支持。（IG/@hermosavidaluna）

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另一邊，早前為送別Sulli而回到韓國的Amber，已於日前（23日）啟程回美國，繼續準備新專輯。身穿牛仔外套，素顏現身機場的Amber雖有戴上眼鏡遮掩疲倦，可是通過照片明顯見到她的眼睛非常浮腫，黑眼圈亦相當嚴重，狀態似乎未完全回復，情況同樣令粉絲擔心；而與IU一同守靈三天的Krystal則仍未有任何更新。

Amber現身機場啟程回美國，可見她的眼睛仍有浮腫。（Newsen）